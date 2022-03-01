Знову підтримка України: Nike зупинила інтернет-продаж товарів у Росії

Американська компанія Nike призупинилаонлайн-продаж своїх товарів на території Російської Федерації. Це пов'язано з діями РФ проти України.
Про це йдеться на сайті інтернет-магазину Nike у РФ.
Деталі
"В даний час компанія Nike не може гарантувати доставку товарів покупцям в Росії. У зв'язку з цим придбання товарів на веб-сайті nike.com і в додатку Nike тимчасово недоступні в цьому регіоні. Відвідайте найближчий магазин Nike", — йдеться в повідомленні.
Як довго не працюватиме інтернет-магазин поки що невідомо.
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Санкції від BMW
Концерн BMW зупиняє виробництво своїх автомобілів на калінінградському заводі "Автотор". Крім того, припиняються постачання машин на російський ринок.
"У зв'язку з поточною геополітичною ситуацією ми зупинимо наше місцеве виробництво та експорт на російський ринок до подальшого повідомлення", — заявили в концерні.
Крім того, у BMW не виключають зупинку виробництва й на інших заводах компанії через збій ланцюжків постачання та закриття ряду постачальників в Україні.