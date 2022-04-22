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Рада Організації американських держав позбавила РФ статусу спостерігача

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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22 квітня, 05:00
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Рішення про позбавлення РФ її колишнього статусу діятиме до припинення війни проти України
РФ виключили з організації
РФ виключили з організації / Фото: Колаж: Сьогодні

Рада Організації американських держав (ОАД) прийняла рішення позбавити Росію статусу постійного спостерігача при організації.

Про це сказав держсекретар США Ентоні Блінкен, передає CNN.

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"Ухваленням цієї резолюції держави-члени ОАД продемонстрували, що ми не залишаємося осторонь порушень російським урядом міжнародного гуманітарного права та прав людини", – сказав Блінкен.

За резолюцію "Зупинення статусу Російської Федерації як постійного спостерігача при Організації американських держав" було 25 голосів, проти – 0, вісім утрималися.

Рішення про позбавлення РФ її колишнього статусу діятиме до припинення війни проти України.

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Генасамблея ООН призупинила участь РФ у Раді з прав людини

Генасамблея ООН призупинила участь Росії у Раді ООН з прав людини. За це проголосували 93 країни, проти – 24, ще 58 утрималися. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на своїй сторінці у Twitter.

"Військовим злочинцям не місце в органах ООН, які займаються захистом прав людини. Вдячний усім державам-членам, які підтримали відповідну резолюцію ГА ООН та обрали правильний бік історії", – написав Кулеба.

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