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Совет Организации американских государств лишил РФ статуса наблюдателя

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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22 апреля, 05:00
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Решение о лишении РФ ее прежнего статуса будет действовать до прекращения войны против Украины
РФ исключили из организации
РФ исключили из организации / Фото: Коллаж: Сегодня

Совет Организации американских государств (ОАГ) принял решение лишить Россию статуса постоянного наблюдателя при организации.

Об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен, передает CNN.

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"Принятием этой резолюции государства-члены ОАГ продемонстрировали, что мы не остаемся в стороне от нарушений российским правительством международного гуманитарного права и прав человека", - сказал Блинкен.

За резолюцию "Остановка статуса Российской Федерации как постоянного наблюдателя при Организации американских государств" было 25 голосов, против – 0, восемь воздержались.

Решение о лишении РФ ее прежнего статуса будет действовать до прекращения войны против Украины.

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Генассамблея ООН приостановила участие РФ в Совете по правам человека

Генассамблея ООН приостановила участие России в Совете ООН по правам человека. За это проголосовали 93 страны, против – 24, еще 58 воздержались. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter.

"Военным преступникам не место в органах ООН, занимающихся защитой прав человека. Благодарен всем государствам-членам, которые поддержали соответствующую резолюцию ГА ООН и выбрали правильную сторону истории", – написал Кулеба.

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