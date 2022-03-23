Радник Путіна Чубайс пішов у відставку через війну проти України і виїхав із РФ – ЗМІ

Він став найвищим чиновником, який порвав зв'язки з Кремлем після вторгнення в Україну

Анатолій Чубайс (ліворуч) та Володимир Путін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Анатолій Чубайс пішов з посади спеціального представника президента РФ з питань сталого розвитку та виїхав з країни. Він пояснив свої дії незгодою з війною проти України.

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на два джерела



Антолія Чубайса було призначено спецпредставником президента Росії у грудні 2020 року. До цього він дев'ять років очолював держкорпорацію "Роснано". Після початку війни він публічно не робив однозначних антивоєнних заяв.

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У Росії зник Шойгу

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу перестав з'являтися у публічному просторі. Востаннє глава Міноборони був у новинах 11 березня.

18 березня Шойгу згадується у повідомленні на сайті Кремля. Згідно з повідомленням, Шойгу був на засіданні, але відео та фотографій з наради не публікували. Того ж дня, 18 березня, на Першому каналі вийшов сюжет про те, як Шойгу вручає нагороди. У сюжеті йшлося про те, що подія сталася "сьогодні", проте картинка в сюжеті збігалася з відео, опублікованим на сайті Міноборони 11 березня.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував раптове зникнення міністра оборони РФ Сергія Шойгу з інформаційного простору. Він назвав цю тишу "цікавою".

Також нагадаємо, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков зганьбився в інтерв'ю CNN.