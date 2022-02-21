США пояснили, чому зараз не варто бити санкціями щодо Росії – заява Пентагону

Введення санкцій може вплинути на розрахунки Путіна

Офіційний представник Пентагону Джон Кібрі / Фото: Колаж: Сьогодні

США не планують запроваджувати санкції проти Росії до вторгнення в Україну. Про це сказав прессекретар Пентагону Джон Кібрі, пише Politico.

США не вводитимуть повні санкції, оскільки загроза санкцій розглядається як стримуючий фактор Росії.

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"Якщо ви караєте когось за те, чого він ще не зробив, він може просто піти і зробити це. Тому ми відкладаємо це (санкції – ред.) і сподіваємось, що це може вплинути на розрахунки Путіна", – сказав Кібрі.

За його словами, західний альянс одностайний у сприйнятті загрози з боку Росії.

"Лідери, з якими ми зустрічалися у Брюсселі, а також у Литві і, звичайно ж, у Польщі, всі бачать ситуацію так само, як і ми. Вони вважають, що Росія продовжує готуватися до чергового вторгнення в Україну", – відповів він.

Також Кірбі наголосив, що Путіну доведеться взяти на себе провину за всі жертви, завдані Україні внаслідок вторгнення.

Санкції проти РФ

30 січня глава Міністерства закордонних справ Британії Ліз Трас повідомила, що Лондон готує проєкт санкцій щодо російських олігархів. Санкції будуть введені не лише проти компаній, які пов'язані із ситуацією в Україні, але також і проти будь-яких компаній, "цікавих Кремлю".

США також підготували неабиякий пакет санкцій, який має охолодити бажання Кремля вторгатися на територію України. 21 січня Голова міжнародного комітету Палати представників Конгресу США Грегорі Мікс вніс законопроєкт про санкції проти промисловості, економіки та керівництва Росії.

Також Білий дім розглядає варіант ембарго на оборонні технології американського виробництва. Ініціатива американських сенаторів занепокоїла Кремль. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков не виключив, що запровадження санкцій може розірвати відносини Москви та Вашингтона. Йому також не подобається, що Захід пов'язує запуск "Північного потоку – 2" з безпековими питаннями в Європі, і називає це абсурдом.

Що кажуть у Росії

Голова Ради Федерації Федеральних Зборів РФ Валентина Матвієнко заявила, що у Росії не було і немає планів нападати на Україну. За її словами, війська в Росії можуть переміщатися територією країни, навчання повинні проводитися там, де це потрібно, щоб "була готова адекватна відповідь на виклики, що з'являються".

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Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія є самодостатньою країною. "Ми – досить велика країна і дуже-достатня, щоб бути вразливою проти санкцій", – сказав він.