Стівен Сігал вступить в партію в Росії, але не до Путіна

Голлівудський актор визначився з майбутнім своєї політичної кар'єри в РФ – путінська "Єдина Росія" опинилися в прольоті

Стівен Сігал / Фото: Flickr

Колись популярний голлівудський актор Стівен Сігал вирішив вступити в російську політичну партію "Справедлива Росія – За правду", де буде відповідати за питання екології.

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Про це повідомляють російські ЗМІ.

Буцім вручити партійний квиток Сігалу планують на засіданні палати депутатів політсили, яке відбудеться 29 травня. Детальніше про майбутню політичну кар'єру американського актора в РФ також повідомлять на з'їзді.

Водночас в Державну Думу Стівен Сігал балотуватися не планує – хоча в 2016 році він отримав російське громадянство, від американського він все ще не відмовився, тому брати участь у виборах він не може.

Нагадаємо, що минулого року Сігал став одним із співзасновників націоналістичної партії "За правду" – разом з письменником Захаром Прилепін, який воюв на боці бойовиків Донбасу, і актором Іваном Охлобистіним. Одним з пунктів їхньої політичної програми було "повернення" Донбасу до Росії.

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Крім того, Стівен Сігал є спецпредставником МЗС РФ з російсько-американських гуманітарних зв'язків.

Також ми повідомляли, що Комісія з цінних паперів і бірж США оштрафувала Стівена Сігала на 314 тисяч доларів через незаконну рекламу криптовалюти в 2018 році.