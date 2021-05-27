Русский
$ 27,55
33,68
  1. Світові новини
  2. Росія

Стівен Сігал вступить в партію в Росії, але не до Путіна

27 травня, 17:38

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Голлівудський актор визначився з майбутнім своєї політичної кар'єри в РФ – путінська "Єдина Росія" опинилися в прольоті

Стівен Сігал

Стівен Сігал / Фото: Flickr

Колись популярний голлівудський актор Стівен Сігал вирішив вступити в російську політичну партію "Справедлива Росія – За правду", де буде відповідати за питання екології.

Реклама

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Буцім вручити партійний квиток Сігалу планують на засіданні палати депутатів політсили, яке відбудеться 29 травня. Детальніше про майбутню політичну кар'єру американського актора в РФ також повідомлять на з'їзді.

Водночас в Державну Думу Стівен Сігал балотуватися не планує – хоча в 2016 році він отримав російське громадянство, від американського він все ще не відмовився, тому брати участь у виборах він не може.

В тренді
Про замінування літака Ryanair повідомили за півгодини до отримання "листа ХАМАС" – ЗМІ
Лист був відправлений через 27 хвилин після того, як літак увійшов в повітряний простір Білорусі. Фото: Lucas Davies / Unsplash Фото: Lucas Davies / Unsplash

Нагадаємо, що минулого року Сігал став одним із співзасновників націоналістичної партії "За правду" – разом з письменником Захаром Прилепін, який воюв на боці бойовиків Донбасу, і актором Іваном Охлобистіним. Одним з пунктів їхньої політичної програми було "повернення" Донбасу до Росії.

Реклама

Крім того, Стівен Сігал є спецпредставником МЗС РФ з російсько-американських гуманітарних зв'язків.

Також ми повідомляли, що Комісія з цінних паперів і бірж США оштрафувала Стівена Сігала на 314 тисяч доларів через незаконну рекламу криптовалюти в 2018 році.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Путін – вбивця? Що відповів Зеленський (відео)
Путін – вбивця? Що відповів Зеленський (відео)Влада
Скандал з прапорами в Ризі: стяг Росії зняли на чемпіонаті світу слідом за білоруським
Скандал з прапорами в Ризі: стяг Росії зняли на чемпіонаті світу слідом за білоруськимХокей
Кабмін підготував санкції проти російських артистів – хто потрапив до
Кабмін підготував санкції проти російських артистів – хто потрапив до "чорного списку"Влада
Амбіції за межами здорового глузду – чого домігся Лукашенко, коли затримав Протасевича
Амбіції за межами здорового глузду – чого домігся Лукашенко, коли затримав ПротасевичаВлада
Навіть у Путіна не стали захищати Лукашенка: Кремль про ситуацію з літаком
Навіть у Путіна не стали захищати Лукашенка: Кремль про ситуацію з літакомРосія
Росія не впустила два літаки з ЄС через Білорусь – рейси до Москви скасовують
Росія не впустила два літаки з ЄС через Білорусь – рейси до Москви скасовуютьРосія

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти