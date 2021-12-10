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Суд Лондона дозволив екстрадицію Ассанжа до США – йому світить 175 років ув'язнення

Наталія Магдик Наталія Магдик
10 грудня, 13:23
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Захист Ассанжа може заперечити цей вердикт
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Високий суд Лондона дозволив екстрадицію засновника проекту WikiLeaks Джуліана Ассанжа у США. Про це повідомляє Німецька хвиля.

Таким чином, у суді задовольнили апеляцію Мін'юсту США на рішення суду нижчої інстанції, який спочатку екстрадицію заборонив.

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З проханням про екстрадицію Ассанжа зверталася американська влада, проте суд на початку січня відмовив у видачі засновника Wikileaks через небезпеку того, що Ассанж страждає на депресію і може вчинити самогубство, якщо його утримуватимуть у в'язниці посиленого режиму.

Апеляційний суд ухвалив 10 грудня доводи американської сторони та виключив ризик самогубства Ассанжа.

США дали гарантії Лондону

Сполучені Штати подали апеляцію, запевнивши, що у разі екстрадиції Ассанжа США "не утримуватимуть його в екстремальних та ізольованих умовах", а також погодяться на те, щоб він відбував будь-який строк на батьківщині – в Австралії. Представник США, юрист Джеймс Льюїс заявив, що США представили Лондону "пакет гарантій" у зв'язку із занепокоєнням суду.

Суд взяв до уваги гарантії належного поводження з Ассанжем та захисту його прав.

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У йому загрожує до 175 років в'язниці. Ассанжа звинувачують у крадіжці та розкритті секретної інформації, яка має відношення до оборони.

Захист Ассанжа може заперечити цей вердикт.

Що цьому передувало

Автор WikiLeaks прославився розслідуваннями про діяльність спецслужб і публікацією секретних документів. Після цього США звинуватили його в розголошенні держтаємниці та хакерському зломі.

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Засновник WikiLeaks був заарештований за американським ордером в рамках американо-британського договору, та максимальне покарання, яке йому загрожувало після екстрадиції – п'ять років позбавлення волі.

У 2012 році Ассанж не постав перед британським судом, який відпустив його під заставу в 200 тис. фунтів стерлінгів (260 тис. доларів за поточним курсом). Він не прийшов до суду, а сховався в посольстві Еквадору в Лондоні. У будівлі диппредставництва він провів сім років, поки 11 квітня не був заарештований у посольстві після того, як еквадорська влада дала на це згоду.

У Ассанжа невдовзі почали спостерігатися серйозні проблеми із психікою. У нього з'явилися суїцидальні думки і була історія із самошкідництвом.

23 травня 2019 року Мін'юст США пред'явив засновнику WikiLeaks 17 нових звинувачень , на підставі яких вимагав у Лондона екстрадиції Ассанжа Йдеться про порушення закону про шпигунство, у тому числі розкриття імен секретних джерел інформації та змови. Згідно з заявою Мін'юсту, у разі обвинувального вироку Ассанжу загрожує до 175 років ув'язнення: максимум десять років за кожним пунктом звинувачення, крім початкового, що стосується змови з метою злому комп'ютерів, за що передбачається до п'яти років ув'язнення.

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