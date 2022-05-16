Погрожували зґвалтувати та вбити: українці, яка облила посла РФ фарбою, довелося тікати з Варшави

На телефон та комп'ютер Ірини Земляної почали надходити тисячі повідомлень із погрозами

Ірині Земляній довелося залишити Варшаву після інциденту із послом РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

Українська медіаекспертка та тренер з безпеки для журналістів в Інституті масової інформації Ірина Земляна, яка облила фарбою посла РФ Сергія Андрєєва під час спроби покласти квіти на цвинтарі радянських солдатів на честь 9 травня у Варшаві, змушена була виїхати зі столиці Польщі через масові загрози з боку росіян. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook у понеділок, 16 травня.

"Що відбувається після того, як я облила себе буряковим соком 9 травня у Варшаві. Росіяни виявилися дуже ніжними, і готові вбивати за те, що їхній посол трохи заляпався польським борщем, бо біля мене стояв. Мені приходять тисячі повідомлень із погрозами. Такий масованої атаки я ніколи не бачила у своєму житті", – написала вона.

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Як розповіла Земляна, вже в перші години після акції всі її дані, включаючи номер паспорта, адресу проживання в Україні, номер телефону, імейл та аккаунти в соцмережах, були опубліковані в російських телеграм каналах із закликом її знищити. Крім того, активістку внесли до російської бази "військових злочинців".

"Повідомлення надходять із погрозами мене убити, покалічити, згвалтувати. Абсолютно всі мої месенджери завалені повідомленнями. На мій телефон раз на три хвилини дзвонить невідомий номер, на імейл приходить лист щохвилини, в інстаграмі за пару годин підписалося 25 тисяч ботів", – зазначила вона.

Земляна повідомила про погрози польській поліції та була змушена під охороною покинути Варшаву, бо залишатися у місті було небезпечно.

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"Ця ситуація розділила польське суспільство. Багато дискусій та обговорень точаться навколо. Я прочитала про себе багато речей, які ніколи не знала – хто мене спонсорує, на кого я можу працювати, з ким із польських організацій я співпрацюю, які погляди сповідую тощо Після того як Росія почала повномасштабну війну і безжально вбиває дітей і жінок, мені стало відкриттям, що частина польського суспільства наївно вважає, що з Росією все ще можна зберегти добрі відносини і вірити в добрих росіян", – підсумувала вона.

Раніше Ірина Земляна в інтерв'ю "Сьогодні" повідомляла докладно про погрози, які вона одержувала від росіян.

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Нагадаємо, 9 травня у Польщі на посла РФ Сергія Андрєєва було скоєно напад під час спроби покласти квіти на цвинтарі радянських солдатів на честь 9 травня. Російського дипломата облили червоною фарбою. Це зробили на знак протесту проти війни РФ із Україною.

Відео нападу на посла опублікував Telegram-канал "Сьогодні". На ролику можна побачити людей із прапорами України. Після того, як посла облили фарбою, натовп почав скандувати "фашисти". Незабаром посол у супроводі поліції покинув цвинтар.