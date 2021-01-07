У Данії відновлюють роботи над "Північним потоком-2"

15 січня розпочнеться прокладання труб газопроводу "Північний потік-2" у виключній економічній зоні Данії.

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Про це повідомляє російське видання РБК.

"Учора Датське енергетичне агентство отримало графік подальшого будівництва "Північного потоку-2". Роботи з укладання трубопроводу планується відновити в датських водах 15 січня 2021 року", – повідомили в датському енергетичному агентстві.

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Раніше ми писали, що американські санкції, які набули чинності 1 січня з ухваленням у Конгресі США оборонного бюджету, фактично забороняють іноземним компаніям надавати послуги з тестування, інспектування та сертифікації російських газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік". Учасникам дали 30 днів на те, щоб залишити проєкти, інакше їм загрожують санкції.

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Крім того, у Чехії запрацював газопровід, з'єднаний із "Північним потоком-2".

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