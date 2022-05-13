У Держдумі РФ вже підготували методичку для анексії Херсонської області

У Росії вважають, що конституція РФ не забороняє прийняття нового суб'єкта, який перебуває у складі іншої держави

Окупанти хочуть "забрати" Херсонську область. Фото: колаж "Сьогодні"

Перший заступник голови комітету Держдуми РФ з держбудівництва Данило Бессарабов заявив, що конституція не забороняє приймати до складу Росії регіони інших держав. Так він прокоментував те, що Херсонську область хочуть приєднати до РФ. За його словами, нібито є "федеральний конституційний закон".

Про це Данило Бессарабов повідомив російським ЗМІ.

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За його словами, конституція Росії не забороняє прийняття до складу Росії нового суб'єкта, що перебуває у складі іншої держави. Для цього необхідно скласти міжнародний договір. Також треба внести його на ратифікацію до Держдуми.

"Є такий федеральний конституційний закон, де як умови прийняття в РФ вказується, що може бути прийнято як новий суб'єкт іноземну державу або його частину", – зазначив Бессарабов.

"Референдуми, "народні республіки", анексія: Подоляк розповів, чим це загрожує РФ

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що будь-які заяви РФ про нібито "референдуми та народні республіки" є безглуздими. За його словами, цього не буде. Подоляк наголосив, що буде лише збільшення загиблих окупантів. Про це радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив на своїй сторінці у Twitter.

"Будь-які заяви Росії про "референдуми, народні республіки, приєднання тієї чи іншої окупованої частини" абсолютно нікчемні. Нічого цього не буде, крім одного – збільшення кількості знищених окупантів. Херсонська, Запорізька, Донецька, Луганська області – це Україна", – заявив Подоляк.

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