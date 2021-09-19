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У Києві біля посольства Росії проходить одиночний пікет (фото, відео)

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
19 вересня, 14:31
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Протестуючий обзиває людей "путінськими посіпаками"
За підрахунками протестуючого, з ранку проголосувало вже близько 30 осіб
За підрахунками протестуючого, з ранку проголосувало вже близько 30 осіб / Фото: Колаж: Сьогодні

У посольстві Росії в Києві відкрили виборчу дільницю для голосування на російських виборах депутатів до Державної думи.

Біля посольства проходить одиночний протест, передає "Сьогодні".

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Біля будівлі стоїть чоловік, який представився біженцем із Росії Михайлом Агафоновим.

За підрахунками протестувальника, з ранку проголосувало вже близько 30 осіб. Ще кілька людей стоять у черзі. Агафонов присоромив всіх, хто там стоїть.

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Він обзиває людей "путінськими посіпаками", а йому відповідають, що "час покаже, хто правий".

Крім того, чоловік кричить услід тим, хто заходить на територію посольства: "Там і залишайтеся".

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Паспортизація Донбасу

  • У лютому 2017 року Путін підписав указ про визнання Росією "паспортів" так званих "ДНР" і "ЛНР". Українська влада назвала це доказом окупації Донбасу Росією, а тодішній генсек ОБСЄ Ломберто Заньєр заявив, що це рішення перешкодить перемир'ю.
  • У Росії станом на середину літа-2021 заявляли, що жителям окупованих територій Донбасу роздали вже понад 600 тисяч російських паспортів. Причому часто окупанти нав'язують примусове отримання документа.
  • Офіційний Київ не раз заявляв, що ці видані в "Л/ДНР" російські документи не будуть визнані в Україні, а Москва це робить для можливості голосування українців на російських виборах.

Раніше ми повідомляли, що в Ростовській області деяким виборцям, які приїхали голосувати з самопроголошених "ДНР" і "ЛНР", видали російські паспорти прямо перед дільницею.

Нагадаємо, що жителям "ДНР" дарують нікчемні набори за голос на виборах РФ.

Також нагадаємо, що МЗС України вже висловило обурення тим, що Росія примусово залучає українців в окупації до участі в голосуванні.

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