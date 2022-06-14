У Краснодарі управлінню ФСБ передали полум'яний привіт (фото)

Мало не щодня у РФ щось трапляється

У РФ невідомі спровокували пожежу в управлінні ФСБ/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Росії знову неспокійно. Там підпалили центральний вхід головного управління Федеральної служби безпеки в Краснодарському краї.

Про це повідомляють в Telegram-каналі NEXTA Live.

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"У Краснодарі підпалили вхід до будівлі Головного управління ФСБ по Краснодарському краю", — йдеться у повідомленні.

Хто саме підпалив будівлю поки що невідомо. На опублікованому знімку видно полум'я, яке з'явилося, ймовірно, внаслідок потрапляння запальної суміші.

Російські ЗМІ, а також силові відомства інформацію про інцидент поки що не висвітлюють.

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У Росії спалили військкомат у День перемоги

У російському Череповці в ніч проти 9 травня невідомі люди закидали військкомат "коктейлями Молотова". Росіяни дедалі частіше спалюють документи військового обліку, щоби не йти на війну в Україну.

Водночас, за даними СБУ, матері російських окупантів розпочали "штурмувати" військкомати у РФ, щоб забрати своїх синів з війни в Україні.

"Для цього не шкодують ані грошей, ані зв'язків серед військового керівництва РФ", – зазначили у СБУ.

Також сайт "Сьогодні" повідомляв, що у Росії стався потужний вибух біля військової бази. Крім того, ми писали, що у РФ підпалили підводний човен прямо на заводі Міноборони.