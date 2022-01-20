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У Кремлі відповіли на погрози Байдена помститися за Україну

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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20 січня, 13:47
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Дмитро Пєсков сказав, що подібні заяви не сприяють розрядці напруженості в Європі
/ Фото: Reuters

Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков відповів на заяви президента США Джо Байдена на адресу РФ. Його слова цитує "Інтерфакс".

"Заяви з погрозами на адресу Росії та попередження, що Росії за певні гіпотетичні дії доведеться заплатити важку ціну, звучать щодня від середнього експертного до найвищого рівня, до глави держави. Це відбувається зі сталістю, якій можна позаздрити, протягом останнього місяця як мінімум. Ми неодноразово на подібні заяви реагували, коментували, не думаю, що потрібно продовжувати коментувати, тому що вони фактично повторюються під кальку. Ми вважаємо, що вони аж ніяк не сприяють розрядці напруженості, яка зараз виникла в Європі, – сказав він.

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На думку Пєскова, подібні заяви лише дестабілізують ситуацію в Україні.

"Всі ці заяви можуть сприяти дестабілізації обставин. Вони можуть вселяти абсолютно помилкові надії у гарячі голови деяких представників українського керівництва", – заявив прессекретар російського президента.

Що сказав Байден

Президент США Джо Байден провів пресконференцію за підсумками свого першого року при владі, в якій говорив і про Росію та Україну. Зокрема, він попередив, що у разі нового вторгнення в Україну, Росія отримає катастрофічні наслідки для своєї економіки.

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"Наші союзники та партнери готові вжити жорстких заходів, які завдадуть значної шкоди Росії та російській економіці", – сказав Байден.

За його словами, російська влада ще ніколи не стикалася з такими санкціями, які підготували США.

Що стосується України, Байден сказав, що її вступ до НАТО найближчим часом малоймовірний, оскільки для цього потрібно виконати низку умов. За його словами, українська держава має зробити ще чимало роботи щодо утвердження демократії тощо.

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Водночас Байден висловив упевненість, що якщо йтиметься про масштабне вторгнення Росії в Україну, то позиція Заходу буде єдиною. Він додав, що у разі нападу Росії на Україну Вашингтон має намір посилити військову присутність на Сході Європи.

Загроза вторгнення Росії

Росія накопичила поблизу кордонів з Україною приблизно 100-тисячну армію, а нещодавно розпочала нові військові навчання. Була оприлюднена інтерактивна картка із зазначенням всіх даних про накопичення російських підрозділів на кордонах, які були відкриті західними ЗМІ з листопада 2021 року

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія не збирається виводити війська із чотирьох областей поблизу українських кордонів через загрозу розширення НАТО до російських кордонів.

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час свого візиту до України попередив, що Росія може розпочати наступ у будь-який момент.

Голова дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що зупинити вторгнення Росії в Україну допоможуть лише дуже жорсткі санкції.

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Поширення наркотиків у країнах світу
Кокаїн, героїн чи канабіс - що популярніше
Канабіс

Популярний по всьому світу: Північна Америка, Куба, Ямайка, Перу, Болівія, Чилі, Аргентина. Африка – Алжир, Судан, Мадагаскар, ПАР. Європа – особливо Франція. Туреччина, Пакистан, Індонезія, Філіппіни. Вважається легким наркотиком, викликає стан, подібний до сп'яніння, не викликає сильної фізичної залежності.

Опіати

Популярні в Україні, Білорусі, Ірані, Туркменістані, Таджикистані, Афганістані, Індії, М'янмі, В'єтнамі. До опіатів відносяться морфін, опіум, кодеїн, героїн – останній особливо небезпечний. Викликають непереборну фізичну залежність, вживання зазвичай призводить до смерті протягом кількох років.

Амфетамін та інші стимулятори

Популярні в Європі: Франція, Німеччина, Чехія. А також у Японії, Саудівській Аравії, Монголії та Китаї. Під впливом стимуляторів, таких як метамфетамін, амфетамін, екстазі, зростає фізична та розумова активність, людина може кілька днів обходитися без сну та їжі. Небезпечні для серця, нервової системи.

Кокаїн

Свого часу користувався надзвичайною популярністю у США та Канаді. Нині лише кілька країн, де кокаїн переважає: Італія, Домініканська республіка, Тринідад та Тобаго. По дії подібний до амфетамінів. Може призвести до раптової зупинки серця, шоку та коми. Викликає сильну психологічну залежність.

Таблетки та токсичні пари

Венесуела, Греція, Чехія, Албанія, Нідерланди, Литва, Сербія, Саудівська Аравія. Транквілізатори та седативні: бензодіазепіни, барбітурати, а також пари хімічних речовин, наприклад, клею або бензину. Небезпечні для печінки, головного мозку та нервової системи. Поширені у бідних, авторитарних країнах чи у зв'язку з міграцією.

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