У Москві антимасочник розстріляв людей – є загиблі

Нападником виявився колишній підполковник Збройних сил Росії

Затриманий імовірно Сергій Глазов застрелив трьох людей / Колаж "Сьогодні"

Вдень 7 грудня в одній з державних установ Москви чоловік застрелив двох людей і поранив ще трьох, таким чином відреагувавши на вимогу надіти маску.

Про це повідомляє агентство Інтерфакс.

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Що сталося

Згідно з джерелом агентства в правоохоронних органах, 45-річний чоловік зайшов у БФЦ (багатофункціональний центр з надання послуг) у Південно-Східному адміністративному окрузі Москви.

"За попередніми даними, чоловік зайшов до БФЦ і відмовився надягати маску. Тоді охоронець спробував вивести його, на що чоловік дістав пістолет і почав стріляти", – сказало джерело.

Чоловік відкрив вогонь по співробітниках центру та відвідувачах. Він застрелив охоронця та адміністратора закладу, а також поранив трьох відвідувачів, серед яких 10-річна дівчинка. Після він спробував утекти, але його затримали співробітники підрозділу з питань міграції.

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Що відомо про стрілка

ЗМІ передають, що, імовірно, затриманого звуть Сергій Глазов. Він колишній підполковник Збройних сил Росії, служив у в/ч 33949. Застрелив адміністратора Володимира Шмельова та охоронця Олексія Резвльова.

За даними ТАРС, чоловік, що влаштував стрілянину у БФЦ, стріляв з бойової незареєстрованої зброї.

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