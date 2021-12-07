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СЬОГОДНІ Світові новини Росія

У Москві антимасочник розстріляв людей – є загиблі

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
7 грудня, 15:42
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Нападником виявився колишній підполковник Збройних сил Росії
Затриманий імовірно Сергій Глазов застрелив трьох людей / Колаж "Сьогодні"
Затриманий імовірно Сергій Глазов застрелив трьох людей / Колаж "Сьогодні"

Вдень 7 грудня в одній з державних установ Москви чоловік застрелив двох людей і поранив ще трьох, таким чином відреагувавши на вимогу надіти маску.

Про це повідомляє агентство Інтерфакс.

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Що сталося

Згідно з джерелом агентства в правоохоронних органах, 45-річний чоловік зайшов у БФЦ (багатофункціональний центр з надання послуг) у Південно-Східному адміністративному окрузі Москви.

"За попередніми даними, чоловік зайшов до БФЦ і відмовився надягати маску. Тоді охоронець спробував вивести його, на що чоловік дістав пістолет і почав стріляти", – сказало джерело.

Чоловік відкрив вогонь по співробітниках центру та відвідувачах. Він застрелив охоронця та адміністратора закладу, а також поранив трьох відвідувачів, серед яких 10-річна дівчинка. Після він спробував утекти, але його затримали співробітники підрозділу з питань міграції.

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Що відомо про стрілка

ЗМІ передають, що, імовірно, затриманого звуть Сергій Глазов. Він колишній підполковник Збройних сил Росії, служив у в/ч 33949. Застрелив адміністратора Володимира Шмельова та охоронця Олексія Резвльова.

За даними ТАРС, чоловік, що влаштував стрілянину у БФЦ, стріляв з бойової незареєстрованої зброї.

Ситуація з коронавірусом

  • Ще місяць тому через наступ коронавірусу мер столиці Росії з 28 жовтня по 7 листопада зробив неробочими днями і ввів на цей період локдаун. Тоді в Москві були рекордні показники захворюваності на COVID-19.
  • Нині ситуація трохи краща. Добовий приріст нових хворих на коронавірусну інфекцію за 6 грудня в РФ становить 31 096 випадків. Це мінімум із середини жовтня.
  • У Москві 6 грудня було виявлено 2573 нові випадки COVID-19, це на 18% нижче, ніж за неділю, 5 грудня.

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