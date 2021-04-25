У Москві п'яна медсестра знущалася над літньою пацієнткою (відео)

Відео з "нічним свавіллям" зняла пацієнтка, яка почула крики

У московській лікарні №36 п'яна медсестра знущалася і матом накричала на пацієнтку похилого віку.

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Відео зі знущаннями зняла вагітна пацієнтка Лея Леонова.

За її словами, в одну з ночей вона почула крики з далекої палати. Після цього вона вирішила зняти на відео дії медсестер.

"Її вивезли з палати, бо вона, мабуть, заважала спати сусідкам. Вона пролежала, стогнала, плакала, пролежала в коридорі всю ніч", – розповіла Леонова.

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На кадрах можна почути крики медсестри, яка загрожувала бабусі відвести її в морг, якщо та не замовкне.

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"Ти будеш мовчати", – чути на відео як медсестра звертається до пацієнтки.

Як стверджує Лея Леонова, бабусю навіть були, тому що вона чула хлопки.

Як повідомляють ЗМІ, глава Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін запросив доповідь щодо ситуації в столичній лікарні після появи ролика в Мережі.

Раніше ми писали, що в Дніпропетровській області правоохоронці знущалися над затриманим.

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Нагадаємо, під Києвом фізрука звинувачують у бездіяльності, коли старшокласники знущалися над п'ятикласником – він мовчав.

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