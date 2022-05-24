У Москві заочно заарештували голову Одеської ОВА

Росіяни вирішили звинуватити Марченка у заборонених методах ведення війни

Російський суд пред'явив звинувачення главі Одеської ОВА

Басманний суд Москви заочно заарештував колишнього командира батальйону "Айдар", нинішнього главу Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка. Його звинувачує у "застосуванні заборонених методів ведення війни". Про це заявив представник суду, повідомляє ДС з посиланням на російський "Інтерфакс".

"Щодо Марченка судом обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту терміном на два місяці з моменту його затримання або екстрадиції на територію РФ", — повідомили в суді.

Президент Володимир Зеленський призначив Максима Марченка главою Одеської обласної військової адміністрації 2 березня.

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Реакція Марченка та Братчука

Сам Марченко прокоментував новину про свій арешт анекдотом:

- Ви знаєте, коли вас немає, про вас таке кажуть.

- Передайте їм, що коли мене немає, вони можуть навіть мене бити.

На новину також відреагував речник глави Одеської ОДА Сергій Братчук.

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"Я ще ніколи так не очікував вечірнього звернення глави Одеської ОВА Максима Марченка, як сьогодні!" — написав він, супроводжуючи пост скріншотом з новиною про заочний арешт Марченка.

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