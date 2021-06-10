У РФ автобус без гальм збив на зупинці на смерть 6 людей, багато потерпілих

Російські правоохоронці вже назвали попередню причину, чому автобус не зміг загальмувати

Смертельна ДТП в Росії. Колаж "Сьогодні"

У місті Лісному Свердловської області Росії сталася смертельна аварія: в автобуса відмовили гальма і він вилетів на зупинку з людьми. Загинули шість людей, ще 15 постраждали. Про це повідомляє Інтерфакс.

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У регіональному управлінні ДІБДР повідомили, що всі загиблі і потерпілі в ДТП були пішоходами. Аварія сталася на спуску з гори, коли автобус Нижньотуринського автотранспортного підприємства набрав швидкість, але загальмувати не зміг. В автобусі було 48 людей.

Стало відомо, що в автобуса відмовили гальма, і він збив людей, що стояли на зупинці – це працівники, чия зміна вже закінчилася.

"За попередніми даними, автобус не пройшов своєчасно обслуговування, і в нього відмовили гальма. Водієві не вдалося утримати машину, і та вилетіла на зупинку", – сказав співрозмовник.

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У службі швидкої допомоги повідомили, що до медиків після аварії звернулися 15 осіб з поєднаними травмами, їх госпіталізували. П'ять потерпілих госпіталізовані санавіацією у важкому стані.

Тим часом регіональне управління Слідкому РФ вже відкрило кримінальну справу за ч. 3 ст. 238 КК РФ (надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки життя і здоров'я споживачів, що призвело з необережності до смерті двох і більше осіб).

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