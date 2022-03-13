У РФ протестують проти війни в Україні: поліція вже жорстко "пакує" людей (відео)

У містах Росії 13 березня відбуваються антивоєнні мітинги. Як завжди, це супроводжується жорсткими затриманнями мітингувальників. У Мережі з'явилися відео з різних російських міст.
У Москві акція відбулася на Манежній площі. Силовики одразу ж прибігли затримувати людей.
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У Санкт-Петербурзі одного мітингувальника затримували аж шестеро силовиків.
У Єкатеринбурзі також протестувальників затримують дуже жорстко.
В Іркутську поліцейські накинулися на жінок.
У Хабаровську затримано не менш ніж восьмеро людей, також за написи "Ні війні" на одязі, за плакат "Україно, ти права" та за оплески пікетнику з цим плакатом.
У Владивостоці поліція забігала за людьми в магазини та жорстоко затримувала перехожих.
У Білгороді жінку затримали через те, що вона несла в руках жовтий тюльпан.
Нагадаємо, у містах України тисячі людей вийшли проти російських окупантів.
Війна в Україні 13 березня
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