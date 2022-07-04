У Росії безпілотник впав на житловий будинок, спалахнула пожежа (фото, відео)

У місті Таганрог Ростовської області РФ 4 липня безпілотник впав на житловий будинок, внаслідок чого виникла пожежа.
Журналіст Роман Бочкала в своєму Telegram-каналі стверджує, що на приватний будинок впав російський БПЛА "Форпост" вартістю 7 млн доларів.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що будинок згорів повністю.
Губернатор Ростовської області також підтвердив, що на будинок у Таганрозі впав безпілотник. За його словами, ніхто не постраждав.
Над Москвою помітили величезний стовп диму
Нагадаємо, 29 червня у Москві сталася масштабна пожежа. Спочатку загорілося сміттєзвалище, а потім вогонь перекинувся на склад з шинами.
На місці пожежі було сильне задимлення, стовп диму піднявся високо в небо і був видний за кілька кілометрів.