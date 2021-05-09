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У Росії чоловік підірвав себе на очах у сусідів і копів (відео)

9 травня, 22:00

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

У Спаську-Дальньому в Примор'ї чоловік після конфлікту з правоохоронцями підірвався на вибухівці

У Росії чоловік зі Спаська-Дальнього підірвав себе гранатою на очах у сусідів, перехожих і поліцейських. Вони намагалися зупинити чоловіка, але марно.

Відео опублікували в Telegram-каналі FATALITYVDK.

На кадрах видно, як у дворі Спаська-Дальнього сидить чоловік. До нього підходить поліцейський і просить викинути гранату. У відповідь на це чоловік встає на ноги і кричить на копа, щоб той забрався подалі.

Обережно! Відео не для людей зі слабкими нервами, 18+!

Після недовгих переговорів чоловік з гранатою починає знімати куртку, а поліцейський, імовірно, наставляє на нього пістолет і наказує прибрати гранату. Однак чоловік тільки простягнув руку вбік, після чого стався вибух.

Після цього поліцейські повертаються до чоловіка, оглядають його, просять дати джгут і викликати швидку допомогу. Поки офіційних коментарів стосовно події немає.

Нагадаємо, у Росії в минулому році рвонула заправка в Волгограді, було багато постраждалих.

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