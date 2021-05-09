В России мужчина взорвал себя на глазах у соседей и копов (видео)

В Спасске-Дальнем в Приморье мужчина после конфликта с правоохранителями подорвался на взрывчатке

В России мужчина из Спасска-Дальнего подорвал себя гранатой на глазах у соседей, прохожих и полицейских. Они пытались остановить мужчину, но бесполезно.

Видео опубликовали в Telegram-канале FATALITYVDK.

На кадрах видно, как во дворе Спасска-Дальнего сидит мужчина. К нему подходит полицейский и просит выбросить гранату. В ответ на это мужчина встает на ноги и кричит на копа, чтобы тот убрался подальше.

Осторожно! Видео не для слабонервных, 18+!

После недолгих переговоров мужчина с гранатой начинает снимать куртку, а полицейский, видимо, наставляет на него пистолет и приказывает убрать гранату. Однако мужчина только вытянул руку в сторону, после чего случился взрыв.

После этого полицейские возвращаются к мужчине, осматривают его, просят дать жгут и вызвать скорую. Пока официальных комментариев по поводу происшествия нет.

Напомним, в России в прошлом году рванула заправка в Волгограде, было много пострадавших.