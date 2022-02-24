У Росії "самознищився" транспортний літак Ан-26 – відео аварії

Попередня причина – відмова техніки

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Росії 24 лютого у Воронезькій області розбився військово-транспортний літак Ан-26, екіпаж загинув.

"24 лютого у Воронезькій області під час проведення планового польоту з перевезення військового майна зазнав катастрофи літак Ан-26 ВКС Росії. Екіпаж загинув", – повідомила пресслужба західного військового округу збройних сил РФ.

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За попередніми даними, причиною аварії стала відмова техніки. Для встановлення точних причин та обставин події до місця аварії направлено комісію ВКС.

На землі руйнувань немає.

Озвучено перші втрати РФ через вторгнення в Україну

Народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко оприлюднив свіжі дані про перебіг війни з Росією та озвучив поточні втрати окупантів.

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Як повідомив нардеп, 24 лютого ЗСУ відбили Щастя, Маріуполь, Харків.

Збито літаків – 7

Вертольотів – 3

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Спалено техніки – 140+

Взято у полон – 16.

Крім того, офіцер Генштабу ЗСУ Анатолій Штефан повідомив у Telegram, що на сумському напрямку ЗСУ знищили за допомогою "джавелінів" 15 ворожих танків.