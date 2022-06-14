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Вдову окупанта на День Росії підтримали гречкою та цукром (відео)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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14 червня, 04:58
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Жінка отримала скромний пакет від своєї держави
Жінці подарували пакет зі звичайними продуктами/Фото: колаж: "Сьогодні"
Жінці подарували пакет зі звичайними продуктами/Фото: колаж: "Сьогодні"

Вдова окупанта, який воював в Україні, отримала нещасний "подарунок" до Дня Росії. Її чоловіка вже немає понад два місяці.

Відео з розпакуванням "подарунку" опублікував радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своєму каналі у Telegram.

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Вдова вбитого російського окупанта показала, як її підтримує держава.

"Це щоб ви розуміли, чоловіка немає вже два місяці. І вони привітали зі святом. Масло, борошна трошки, гречка, цукор та вівсяночка", — обурюється росіянка.

Також в пакет поклали вітальну листівку, однак росіянка і їй не зраділа. Вона зауважила, що з усього цього може спекти пироги.

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Від кого Кремль отримав привітання на день Росії?

Звичайно ж, без привітань міжнародний злочинець Володимир Путін не залишився, і за їх кількістю можна бачити, хто сьогодні готовий потиснути йому руку. Список досить скромний і складається головно з таких самих світових ізгоїв.

За даними пресслужби Кремля, там отримали вітання:

  • від північнокорейського диктатора Кім Чен Ина;
  • "президента" невизнаного формування Придністров'я Вадима Красносельського;
  • самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка;
  • прем'єр-міністра Республіки Вірменія Нікола Пашиняна, який не засудив напад Росії на Україну і проти якого ось уже місяць тривають масові протести в Єревані;
  • беззмінного протягом майже 20 років президента Азербайджану Ільхама Алієва;
  • Сердара Бердимухамедова, який став президентом Туркменії після свого батька Гурбангули Бердимухамедова;
  • лідера Палестинської адміністрації Махмуда Аббаса;
  • короля Саудівської Аравії Салмана ібн Абдул-Азіза Аль-Сауда та принца-наступника Мухаммеда бен Салмана Аль-Сауда;
  • еміра Катару Таміма бен Хамада Аль-Тані.

По-своєму привітав росіян із цим днем держсекретар США Ентоні Блінкен. Як передає телеканал CNN, представник Білого дому побажав росіянам "більш мирного, відкритого майбутнього".

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"Російські громадяни, як і люди в усьому світі, заслуговують на те, щоб жити без репресій і мати можливість користуватися своїми правами людини і основними свободами, не побоюючись наслідків. Це включає можливість висловлювати свою думку і мирно брати участь у громадянській і політичній діяльності у своїй країні", – йдеться у заяві Блінкена, оприлюдненій пресслужбою Держдепартаменту США.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що на "Дні Росії" в Херсонській області охоронців було більше, ніж глядачів. Крім цього, ми писали, як у Києві відзначили останній день Росії.

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