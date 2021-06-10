У Мережі говорять, що "Медуза" закривається. Правда чи чутки?

ЗМІ опублікував нібито інтерв'ю з генеральним директором "Медузи" Галиною Тимченко, але пізніше його видалив

У Мережі ходять чутки про те, що медіа- проєкт "Медуза", який визнали в РФ "іноземним агентом", закривається. ЗМІ нібито повідомив про великі збитки і погрози.

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"Сьогодні" розбиралися, що відбулося насправді.

"Проєкт буде закритий, нинішня бізнес-модель рухнула"

Таку інформацію опублікував "Голос Америки", посилаючись на генерального директора "Медузи" Галину Тимченко.

На сайті написали, що Тимченко заявила про збитки у 2 млн євро за місяць і про неможливість виконання журналістських обов'язків через погрози.

"Нас стали уникати не тільки рекламодавці, але і ньюсмейкери: люди боятися з нами розмовляти. Отримати коментар від російських правоохоронних органів і зовсім стало неможливо: їм заборонили спілкуватися з "іноагентами", що вступає в протиріччя з правом журналіста на отримання інформації", – наводить цитату Тимченко ЗМІ.

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Через кілька годин після публікації на сайті видалили "інтерв'ю" з Тимченко.

Що говорить керівництво медіа-проекту?

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"РІА Новини" пише, що головний редактор "Медузи" Іван Колпаков спростував інформацію про закриття видання: "Продовжуємо виходити".

А гендиректор "Медузи" Галина Тимченко заявила, що взагалі не давала інтерв'ю "Голосу Америки".

"Я не давала інтерв'ю" Голосу Америки ". Повністю спростовую ці слова", – відповіла Тимченко, пише URA.RU.

Нагадаємо, закон про ЗМІ-іногентів прийняли в Росії у 2017 році. Він зобов'язує видання зі списку надавати інформацію про своє керівництво, витрачання коштів і підсумки аудиторської перевірки.

Також повідомлялося, що в Росії будуть штрафувати ЗМІ за цитування "іноземних агентів".

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