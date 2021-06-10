У Мережі говорять, що "Медуза" закривається. Правда чи чутки?

У Мережі ходять чутки про те, що медіа- проєкт "Медуза", який визнали в РФ "іноземним агентом", закривається. ЗМІ нібито повідомив про великі збитки і погрози.
"Сьогодні" розбиралися, що відбулося насправді.
"Проєкт буде закритий, нинішня бізнес-модель рухнула"
Таку інформацію опублікував "Голос Америки", посилаючись на генерального директора "Медузи" Галину Тимченко.
На сайті написали, що Тимченко заявила про збитки у 2 млн євро за місяць і про неможливість виконання журналістських обов'язків через погрози.
"Нас стали уникати не тільки рекламодавці, але і ньюсмейкери: люди боятися з нами розмовляти. Отримати коментар від російських правоохоронних органів і зовсім стало неможливо: їм заборонили спілкуватися з "іноагентами", що вступає в протиріччя з правом журналіста на отримання інформації", – наводить цитату Тимченко ЗМІ.
Через кілька годин після публікації на сайті видалили "інтерв'ю" з Тимченко.
Що говорить керівництво медіа-проекту?
"РІА Новини" пише, що головний редактор "Медузи" Іван Колпаков спростував інформацію про закриття видання: "Продовжуємо виходити".
А гендиректор "Медузи" Галина Тимченко заявила, що взагалі не давала інтерв'ю "Голосу Америки".
"Я не давала інтерв'ю" Голосу Америки ". Повністю спростовую ці слова", – відповіла Тимченко, пише URA.RU.
Нагадаємо, закон про ЗМІ-іногентів прийняли в Росії у 2017 році. Він зобов'язує видання зі списку надавати інформацію про своє керівництво, витрачання коштів і підсумки аудиторської перевірки.
Також повідомлялося, що в Росії будуть штрафувати ЗМІ за цитування "іноземних агентів".
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