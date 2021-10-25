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Влада Грузії запідозрила Саакашвілі в стимуляції голодування

Наталія Магдик Наталія Магдик
25 жовтня, 14:20
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Гарібашвілі вважає екс-президента Грузії обманщиком
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі вважає, що глава Виконавчого комітету реформ України Міхеїл Саакашвілі нібито симулює голодування.

Про це пише Грузія Онлайн.

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Він зазначив, що Саакашвілі повернувся в Грузію через "своєї безрозсудності і короткості розуму, і, не прорахувавши кроки, сів у в'язницю, де буде сидіти довго".

"Він обманщик, і симулює, обманює і ображає суспільство. Голодуючий по своїй волі людина буде підкорятися правилам і протоколу адміністрації в'язниці", – розповів грузинський політик.

На його думку, "цей маскарад і театр Саакашвілі закінчиться 30 жовтня".

На 30 жовтня в Грузії намічений другий тур місцевих виборів. У п'яти великих містах відбудуться вибори мера – в них беруть участь кандидати від правлячої партії і заснованим Саакашвілі "Національний рух".

Раніше ми писали про те, що грузинським журналістам вдалося зробити першу фотографію Міхеїла Саакашвілі з в'язниці Руставі. незабаром було опубліковано відео, на якому Саакашвілі з вікна камери вітає соратників . Екс-президент тримався за ґрати на вікні і намагався показати руками серце.

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Напередодні Саакашвілі відвідав консиліум лікарів і рекомендував його госпіталізацію. Влада Грузії заявили, що готові виконати дану вимогу, якщо затриманий погодиться. Саакашвілі і його захисники виступили категорично проти його перекладу в клініку 18-го пенітенціарної установи тому, що політику там не буде забезпечена безпека.

24 жовтня Саакашвілі, якого ніяк не можуть перевести в цивільну клініку , Довелося прямо в тюремній лікарні зробити переливання крові через погані аналізів . Зараз стан його здоров'я задовільний.

Що відомо про затримання

  • Екс-президент Грузії прилетів до країни через 8 років після того, як покинув її. Він мав намір підтримати свою партію на виборах. За його прибуття з'явилася інформація, що його готуються заарештувати.
  • Саакашвілі все ж затримали в Грузії . У правоохоронних органів була попередня інформація про його переміщення з України до Грузії, і цей процес відбувався під повним контролем.
  • Згодом ЗМІ почали публікувати перші кадри арешту колишнього президента Грузії. За інформацією гендиректора телекомпанії "мтаваров Архи" Ніки Гварамія, Саакашвілі був затриманий в Тбілісі.
  • Після арешту МЗС України зажадав від посольства Грузії пояснень про підстави і обставини затримання громадянина України Міхеїла Саакашвілі.
  • Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна зробить все можливе для звільнення глави Виконавчого комітету реформ Міхеїла Саакашвілі.
  • Прем'єр-міністр Грузії назвав умову повернення Міхеїла Саакашвілі в Україну.
  • Політик оголосив про голодування, і через це у нього різко погіршилося здоров'я. Він заявляв, що схуд за гратами на 15 кг. У Саакашвілі почалися проблеми з моторикою і дикцією .
  • 20 жовтня стало відомо, що консиліум лікарів рекомендував госпіталізувати Саакашвілі. На наступний день його вже збиралися перевести в тюремну лікарню , Але все зірвалося.

Ми також показували перше відео з Саакашвілі з в'язниці .

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