Замість москвичів Путін відправляє на війну мешканців російських провінцій. Що пишуть західні ЗМІ

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд світових мас-медіа

Путін позбавив Москву вербування військовослужбовців і вимагає від провінцій Далекого Сходу надавати йому 200 добровольців на тиждень. Фото: колаж "Сьогодні"

Ведучі світові ЗМІ продовжують висвітлювати події в Україні. Видання обговорюють ембарго російської нафти, відключення банків РФ від SWIFT та відправлення на війну жителів Далекого Сходу Росії.

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд західних мас-медіа.

Реклама

ЄС запропонував поетапне введення ембарго на російську нафту та відключення банків РФ від системи SWIFT

Американська газета The Wall Street Journal пише, що Європейський Союз запропонував поетапне запровадження ембарго імпорту російської нафти, і навіть відключення більшої кількості російських банків системи обміну платежами SWIFT. Центральним елементом пакету санкцій є пропозиція, щоб країни ЄС припинили імпорт російської сирої нафти протягом шести місяців і більше не купували російські нафтопродукти до кінця року. Проте Угорщині та Словаччині, двом країнам, які сильно залежать від імпорту російської нафти, буде надано поетапне припинення російського імпорту на 20 місяців. Нафтового ембарго вимагають українські компанії ДТЕК, Нафтогаз та Укренерго через проект #StopBloodyEnergy.

Путін загрожує Заходу санкціями у відповідь

Видання The Washington Post повідомляє, що Путін загрожує призупинити експорт продукції та сировини до Європи у відповідь на ряд санкцій. Це може бути відповіддю на можливе нафтове ембарго. Раніше Росія дозволила крадіжку патентів у організацій, пов'язаних із країнами, які вона вважала "недружніми".

Замість москвичів в Україні воюють жителі російських провінцій

Британська газета The Times інформує, що жоден із "добровольців" армії Путіна не приїжджає воювати в Україну з Москви. Путін вимагає від провінцій Далекому Сході Росії надавати йому 200 добровольців на тиждень, але він позбавив Москву від вербування військовослужбовців. За даними британської розвідки, щонайменше 15 тисяч російських солдатів загинули з початку вторгнення в Україну. За даними Міністерства оборони України, кількість загиблих росіян становить більше 24 тисячі людей.

Реклама

Китай не підтримує Росію у війні з Україною

Міжнародне агентство новин Reuters повідомляє, що через два місяці після попередження про те, що Пекін, схоже, "готовий допомогти" Росії у війні проти України, високопосадовці США заявляють, що вони не помітили явну китайську військову та економічну підтримку, що є позитивним явищем у напружених американо-китайських відносинах.

Символом українського спротиву став трактор

Німецький журнал Der Spiegel пише, що росіяни крадуть в Україні сільськогосподарське обладнання на мільйони доларів і не можуть його використати, тому що обладнання деактивоване онлайн. Трактор став важливим символом духу українського спротиву. Коли українським військам вдалося потопити флагман російського Чорноморського флоту "Москва", в Інтернеті швидко поширилися перші жарти, що 190-метровий ракетний крейсер був відбуксований українськими трактористами.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що під час бойових дій в Україні бійці ЗСУ, територіальної оборони та навіть звичайні громадяни регулярно захоплюють техніку російських окупантів. Українці видобувають ворожу техніку у бою, викрадають на тракторах і забирають на руках.

Реклама

Також сайт "Сьогодні" склав підбірку танків, транспортерів та бронемашин, на яких підрозділи агресора найчастіше з'являлися у різних регіонах країни та інформував, як відрізнити російську техніку.