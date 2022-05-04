Мир
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
💥 Ракетный обстрел 3 мая ⚠ Бензиновый кризис 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022 ⚔ Битва за Донбасс
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Мировые новости Россия

Вместо москвичей Путин отправляет на войну жителей российских провинций. Что пишут западные СМИ

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
4 мая, 13:23
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сайт "Сегодня" предлагает обзор мировых масс-медиа
Путин избавил Москву от вербовки военнослужащих и требует от провинций Дальнего Востока предоставлять ему 200 добровольцев в неделю. Фото: коллаж "Сегодня"
Путин избавил Москву от вербовки военнослужащих и требует от провинций Дальнего Востока предоставлять ему 200 добровольцев в неделю. Фото: коллаж "Сегодня"

Ведущие мировые СМИ продолжают освещать события в Украине. Издания обсуждают эмбарго российской нефти, отключение банков РФ от SWIFT и отправку на войну жителей Дальнего Востока России.

Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных масс-медиа.

Реклама

ЕС предложил поэтапное введение эмбарго на российскую нефть и отключение банков РФ от системы SWIFT

Американская газета The Wall Street Journal пишет, что Европейский Союз предложил поэтапное введение эмбарго на импорт российской нефти, а также отключение большего числа российских банков от системы обмена платежами SWIFT. Центральным элементом пакета санкций является предложение о том, чтобы страны ЕС прекратили импорт российской сырой нефти в течение шести месяцев и больше не покупали российские нефтепродукты до конца года. Однако Венгрии и Словакии, двум странам, сильно зависящим от импорта российской нефти, будет предоставлено поэтапное прекращение российского импорта на 20 месяцев. Нефтяного эмбарго требуют украинские компании ДТЭК, Нафтогаз и Укрэнерго через проект #StopBloodyEnergy.

Путин угрожает Западу ответными санкциями

Издание The Washington Post сообщает, что Путин угрожает приостановить экспорт продукции и сырья в Европу в ответ на ряд санкций. Это может быть ответом на возможное нефтяное эмбарго. Ранее Россия разрешила кражу патентов у организаций, связанных со странами, которые она считала "недружественными".

Вместо москвичей в Украине воюют жители российских провинций

Британская газета The Times информирует, что ни один из "добровольцев" армии Путина не приезжает воевать в Украину из Москвы. Путин требует от провинций на Дальнем Востоке России предоставлять ему 200 добровольцев в неделю, но он избавил Москву от вербовки военнослужащих. По данным британской разведки, по меньшей мере, 15 000 российских солдат погибли с начала вторжения в Украину. По данным Министерства обороны Украины, количество погибших россиян составляет более 24 тысяч человек.

Реклама

Китай не поддерживает Россию в войне с Украиной

Международное агентство новостей Reuters сообщает, что через два месяца после предупреждения о том, что Пекин , похоже, "готов помочь" России в войне против Украины, высокопоставленные чиновники США заявляют, что они не заметили явную китайскую военную и экономическую поддержку, что является положительным явлением в напряженных американо-китайских отношениях.

Символом украинского сопротивления стал трактор

Немецкий журнал Der Spiegel пишет, что россияне воруют в Украине сельскохозяйственное оборудование на миллионы долларов и не могут его использовать, потому что оборудование деактивировано онлайн. Трактор стал важным символом духа украинского сопротивления. Когда украинским войскам удалось потопить флагман российского Черноморского флота "Москва", в Интернете быстро распространились первые шутки, что 190-метровый ракетный крейсер был отбуксирован украинскими трактористами.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что во время боевых действий в Украине бойцы ВСУ, территориальной обороны и даже обычные граждане регулярно захватывают технику российских оккупантов. Украинцы добывают вражескую технику в бою, угоняют на тракторах и уносят на руках.

Реклама

Также сайт "Сегодня" составил подборку танков, транспортеров и бронемашин, на которых подразделения агрессора чаще всего появлялись в различных регионах страны и информировал, как отличить российскую технику.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Украинцы за границей
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:00 4 мая
1
Личный состав 24 500
Личный состав
2
Самолеты 194
Самолеты
3
Вертолеты 155
Вертолеты
4
Танки 1077
Танки
5
ББМ 2610
ББМ
6
Артиллерия 491
Артиллерия
7
Средства ПВО 81
Средства ПВО
8
РСЗО 163
РСЗО
9
БПЛА 303
БПЛА
10
Корабли/катера 10
Корабли/катера
11
Транспорт 1867
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
Герої не вмирають!

Спас Киев от техногенной катастрофы… Андрей Никончук - солдат ракетно-зенитного подразделения, защищавшего Киевскую ГЭС. Благодаря точности и хладнокровности “зенитчика” нашим ПВО удалось уничтожить множество воздушных целей, в том числе и ракет, которые были направлены на разрушение ГЭС. Погиб в результате вражеского обстрела. Герой Украины. Посмертно.

История подвига
Непокоренные
Дармограй Роман Анатольевич – подполковник, командир 3 батальона 72 отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев. Уничтожил вражескую танковую колонну под Броварами, в результате чего погиб один из высших офицеров РФ. Внес большой вклад в то, что оккупанты так и не смогли войти в Киев. Герой Украины.
История героя

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять