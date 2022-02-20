У вівторок Росія може відправити своїх "миротворців" на Донбас

Під час очікуваного екстреного засідання Ради Федерації РФ, яке скликав президент Володимир Путін на 22 лютого, цей повністю підконтрольний Кремлю орган може ухвалити рішення про введення російських військ на Донбас.
Про це заявив колишній міністр закордонних справ України (2014-2019) Павло Клімкін в ефірі телеканалу "Україна".
Думка
"Вони хочуть перетворити окуповані території на пустелю. Наразі вони оголосили фейкову евакуацію. У Кремлі є план, вони за ним ідуть. Вони спочатку у Держдумі сфабрикували, а тепер – Путін, визнавай нас. Причому проголосували за жорсткий варіант комуністів. Потім почалися обстріли, потім розпочалася евакуація. У вівторок вони піднімають градус – вони проводять позачергове засідання Ради Федерації. Рада Федерації дозволить (тільки Рада Федерації, хоча формально – Путін) у вигляді видимості законів – може дозволити Путіну знову використати війська за кордоном", – заявив Клімкін в ефірі.
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Обстановка
- Нагадаємо, у 2014 році Рада Федерації прийняла постанову про застосування Збройних сил РФ на території України на підставі звернення президента РФ, який "виходив з інтересів безпеки російськомовних громадян".
- 20 лютого генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг заявив: НАТО бачить ознаки того, що Росія може розпочати повномасштабне вторгнення.
- Міністр оборони України Олексій Резніков іншої думки. У своєму коментарі пресі він заявив, що говорити про вторгнення Російської Федерації на територію України найближчими днями недоречно.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що, за даними Штатів, на кордонах України Росія сконцентрувала 150 тисяч військових. Загроза вторгнення не минула.