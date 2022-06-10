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Військовий експерт спрогнозував плани Путіна до 1 липня

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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10 червня, 13:45
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Росія має відому схему, яка вже зараз напрацьовується
Генерал-лейтенант запасу розповів, яка на сьогодні доля України.
Генерал-лейтенант запасу розповів, яка на сьогодні доля України. / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін поставив завдання російському командуванню до 1 липня захопити та окупувати Донецьку область в її адміністративних межах.

Про це повідомив генерал-лейтенант запасу, військовий експерт Ігор Романенко в інтерв'ю ведучому Євгену Кисельову на YouTube-каналі "Україна 24".

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Участь України

Водночас, на думку експерта, йдеться і про утримання Херсонської частини Запорізької області:

"Це не кажучи вже про "ЛДНР", наскільки можна, як ми бачимо, в Харківській області – вони сказали, що частина області повинна відійти до прикордонної області РФ. Тобто готується легітимація позицій, пов'язаних із тим, що все захоплене в прискореному порядку має стати територією РФ".

А далі, як зазначив Ігор Романенко, у РФ відома схема, яка вже зараз напрацьовується – з приводу того, що "це російське", "якщо Україна дозволить собі завдавати ударів по РФ" тощо.

"Це як із Кримом, наприклад. Американці, німці, французи, італійці кажуть, що так, ми поставляємо це озброєння з урахуванням того, що дайте обіцянку – не застосовуватимете її по території РФ. У дискусіях я ставив запитання: а чий Крим? Для нас відповідь зрозуміла – він була анексований. Американці в цьому підтримують. Якщо це наша територія, захоплена противником, то ми маємо право на те, щоб завдавати ударів, наприклад, в базування кораблів, підводних човнів, які стріляють по нашій державі, по всій території. Логічно? Абсолютно. Міжнародне право підтримує Україну як державу в цьому? Однозначно", – зазначив він.

Також він заявив, що війна полягає не лише у веденні відповідних дій – є й війна в дипломатії, інформаційній складовій. Усі вони, на думку експерта, є дуже важливими, тому доводиться боротися на всіх цих фронтах.

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"Це на сьогодні доля України – відстоювання своєї свободи та суверенітету", – заявив Ігор Романенко.

Раніше "Сьогодні" писало про те, що колаборант, член окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов уже поділився планами про те, що робитимуть окупанти в місті, якщо їм вдасться його відбити в наших військових. Водночас Україна продовжує протистояти російському військовому вторгненню і знищувати ворога. Минулої доби РФ втратила 200 солдатів, 11 танків та іншу військову техніку.

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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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