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ЗСУ отримають нову техніку для боротьби з російськими окупантами

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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1 квітня, 08:59
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Австралія готова надати Україні військову допомогу
Австралія допоможе Україні військовою технікою
Австралія допоможе Україні військовою технікою / Фото: Колаж: Сьогодні

Влада Австралії відреагувала на прохання президента України Володимира Зеленського про надання військової допомоги і відправить нашим військовим бронетранспортери Bushmaster власного виробництва. Про це заявив австралійський прем'єр-міністр Скотт Моррісон. CNN .

"Ми не просто посилаємо наші молитви, ми посилаємо нашу зброю, ми посилаємо наші боєприпаси, ми посилаємо нашу гуманітарну допомогу, ми посилаємо все це і бронежилети... Ми збираємося відправити наші бронетранспортери Bushmaster. І ми відправимо їх туди (в Україну) наших літаках C-17", – сказав Моррісон.

Допомога зброєю

Найбільше ми отримали від США, також у лідерах Велика Британія та Канада. Канцлер Німеччини Олаф Шольц розблокував можливість постачання Євросоюзом зброї до України. ЄС уже профінансував постачання летальної зброї до України на суму 500 млн євро.

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ФРН надали Україні протитанкові комплекси та ракети Stinger.

Данія та Естонія поставили нам дві партії "Джавелінів" та 2700 гранатометів. Хорватія також відправить до України зброю на €16,5 млн, гвинтівки та кулемети.

4 березня надсилання військової допомоги в Україну підтвердила Франція. Також боєприпаси нам відправили:

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  • Литва;
  • Латвія;
  • Чехія;
  • Польща;
  • Нідерланди.

У середині березня допомога зброєю збільшилася в рази, Велика Британія навіть анонсувала виділення нашій армії ПЗРК Starstreak, яка до цього була тільки у двох армій світу.

США 16 березня анонсували виділення такої зброї:

  • 800 зенітних комплексів Stinger;
  • 2 тисячі Javelin;
  • тисячу одиниць легкої протиброньової зброї;
  • 6 тисяч протиброньових систем AT-4;
  • 100 БПЛА;
  • 100 гранатометів;
  • 5 тисяч гвинтівок, тисячу пістолетів, 400 кулеметів, 400 тис. рушниць;
  • 25 тис. шоломів.

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