Вибух газу у дев'ятиповерхівці в Росії. Тіла всіх зниклих безвісти знайшли під завалами

Вибух газу у житловій багатоповерхівці в російському Ногінську стався вранці 8 вересня

Внаслідок вибуху загинули 7 осіб. Фото: МНС Росії

Внаслідок вибуху газу в житловому будинку в Ногінську загинули семеро людей. Всіх, хто вважався зниклими безвісти, знайшли під завалами.

Про це повідомляє РІА Новини.

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"Тіла ще 2 загиблих виявлені під завалами на місці вибуху в Ногінську, кількість жертв збільшилася до 7", – повідомили в екстрених службах.

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Що відомо

8 вересня в підмосковному Ногінську через вибух газу стався обвал трьох квартир на другому, третьому і четвертому поверхах, ще шість квартир зазнали пошкоджень.

Внаслідок вибуху обрушилася частина зовнішньої стіни і перекриття. У будівлі вибило вікна. Займання немає.

Рятувальники розпочали пошук людей під завалами житлового будинку.

Після події було відкрито кримінальну справу за фактом надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки (ст. 238 КК РФ).

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Раніше ми повідомляли, що у 2019 році в Росії вибухнула житлова багатоповерхівка. Вибух стався, коли люди поверталися з роботи.

Також нагадаємо, у 2018 році через вибух газу обвалилася багатоповерхівка в Мурманську. Рятувальники витягли з-під завалів будинку дитину.