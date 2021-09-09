Вибух газу у дев'ятиповерхівці в Росії. Тіла всіх зниклих безвісти знайшли під завалами

Внаслідок вибуху газу в житловому будинку в Ногінську загинули семеро людей. Всіх, хто вважався зниклими безвісти, знайшли під завалами.
Про це повідомляє РІА Новини.
"Тіла ще 2 загиблих виявлені під завалами на місці вибуху в Ногінську, кількість жертв збільшилася до 7", – повідомили в екстрених службах.
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Що відомо
- 8 вересня в підмосковному Ногінську через вибух газу стався обвал трьох квартир на другому, третьому і четвертому поверхах, ще шість квартир зазнали пошкоджень.
- Внаслідок вибуху обрушилася частина зовнішньої стіни і перекриття. У будівлі вибило вікна. Займання немає.
- Рятувальники розпочали пошук людей під завалами житлового будинку.
- Після події було відкрито кримінальну справу за фактом надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки (ст. 238 КК РФ).
Раніше ми повідомляли, що у 2019 році в Росії вибухнула житлова багатоповерхівка. Вибух стався, коли люди поверталися з роботи.
Також нагадаємо, у 2018 році через вибух газу обвалилася багатоповерхівка в Мурманську. Рятувальники витягли з-під завалів будинку дитину.