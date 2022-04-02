Wizz Air скасовує всі рейси до та з Росії на період літнього сезону

В авіакомпанії пообіцяли інформувати про будь-які подальші зміни "в установленому порядку"

Перед своїм рішенням авіакомпанія здійснювала перевезення попри міжнародні санкції/Фото: колаж: "Сьогодні"

Угорська авіакомпанія Wizz Air скасувала всі свої рейси до та з Росії на період літнього сезону. Крім того, перевізник видаляє відповідні рейси з системи бронювання.

Про це авіакомпанія повідомила у Twitter.

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Перед своїм рішенням перевізник потрапив до списку тих, чиї літаки попри міжнародні санкції продовжували приземлятися в аеропортах РФ.

"Wizz Air постійно стежить за поточною ситуацією, тому всі рейси до/з Росії будуть скасовані на повний графік літнього сезону до 30 жовтня. Рейси видаляються з системи бронювання", — повідомили в компанії.

В авіакомпанії пообіцяли інформувати про будь-які подальші зміни "в установленому порядку".

США вводять санкції проти 120 організацій із РФ та Білорусі

США вводять експортні санкції проти 120 структур із Росії та Білорусі, пов'язаних з оборонним, аерокосмічним та морським секторами.

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У збірнику офіційних документів американського уряду йдеться, що всі внесені до чорного списку організації діяли всупереч інтересам національної безпеки чи зовнішньої політики Сполучених Штатів. Раніше в Білому домі повідомляли, що включення до цього переліку означає, що ці організації більше не зможуть отримувати американські високі технології без ліцензії, в якій в більшості випадків їм буде відмовлено.

Мінторг США внесло до чорного списку зокрема КДБ Білорусі, спецпідрозділ КДБ "Альфа" та внутрішні війська МВС Білорусі.

Відомство вносить юрособи з РФ до чорного списку за придбання забороненої експортними обмеженнями продукції для підтримки військової модернізації. Відомство також запроваджує щодо внесених до чорного списку юросіб РФ презумпцію відмови при видачі експортних ліцензій.

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