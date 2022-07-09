Захарова вже лякає Литву жорстокими заходами за Калінінград

Москва розробила якусь відповідь

Представник терористичного МЗС передала повідомлення Литві / Колаж "Сьогодні"

МЗСівська російська пропагандистка Марія Захарова знову видала порцію погроз на адресу Литви та Євросоюзу через блокування поставок наземним транспортом товарів в Калінінградську область.

Її погрози передають російські пропагандистські ЗМІ.

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Москві набридло чекати

"Водночас наші економоператори вже зазнають збитків через запроваджені литовцями в односторонньому порядку незаконні рестрикції. Чекати до нескінченності ми не будемо. Ще раз попереджаємо, що якщо найближчими днями ситуація не стабілізується, то Росія вживе щодо Литви та Євросоюзу жорстких заходів, підготовку яких уже завершено. Вирішення проблеми надто затяглося", – пригрозила Захарова.

При цьому вона розповіла, що діалог із Єврокомісією та Литвою триває.

"Нас запевняють у тому, що питання має вирішитися найближчим часом. Розраховуємо, що у Брюсселі та Вільнюсі буде прийнято єдине правильне рішення, яке забезпечить безперешкодний транзит до ексклавної частини Росії", – повідомила пропагандистка.

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