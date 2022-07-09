Захарова уже пугает Литву жестокими мерами за Калининград

МИДовская российская пропагандистка Мария Захарова опять выдала порцию угроз в адрес Литвы и Евросоюза из-за блокировки поставок наземным транспортом товаров в Калининградскую область.
Ее угрозы передают российские пропагандистские СМИ.
Москве надоело ждать
"Вместе с тем наши экономоператоры уже несут убытки из-за введённых литовцами в одностороннем порядке незаконных рестрикций. Ожидать до бесконечности мы не будем. Ещё раз предупреждаем, что, если в ближайшие дни ситуация не стабилизируется, то Россия примет в отношении Литвы и Евросоюза жесткие меры, подготовка которых уже завершена. Решение проблемы слишком затянулось", – пригрозила Захарова.
При этом она рассказала, что диалог с Еврокомиссией и Литвой продолжается.
"Нас заверяют в том, что вопрос должен разрешиться в ближайшее время. Рассчитываем, что в Брюсселе и Вильнюсе будет принято единственно правильное решение, которое обеспечит беспрепятственный транзит в эксклавную часть России", – сообщила пропагандистка.
Обстановка
- 18 июня Литва прекратила транзит российских грузов, попавших под санкции ЕС, между Калининградской областью и основной территорией России. Оператор железных дорог Литвы LTG Cargo получил разъяснения Еврокомиссии, что даже если санкционные грузы идут из одной части России в другую через территорию ЕС, их перевозка запрещена.
- Москва заявила, что такой шаг нарушает... международные соглашения, которые сама Москва нарушает ежедневно.
- "Россия обязательно ответит на такие враждебные действия. Меры прорабатываются в межведомственном формате и будут приняты в ближайшее время. Их последствия будут иметь серьезное негативное влияние на население Литвы", — угрожал, например, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.