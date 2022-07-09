Захарова уже пугает Литву жестокими мерами за Калининград

Москва разработала какой-то ответ

Представитель террористического МИДа передала сообщение Литве / Коллаж "Сегодня"

МИДовская российская пропагандистка Мария Захарова опять выдала порцию угроз в адрес Литвы и Евросоюза из-за блокировки поставок наземным транспортом товаров в Калининградскую область.

Ее угрозы передают российские пропагандистские СМИ.

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Москве надоело ждать

"Вместе с тем наши экономоператоры уже несут убытки из-за введённых литовцами в одностороннем порядке незаконных рестрикций. Ожидать до бесконечности мы не будем. Ещё раз предупреждаем, что, если в ближайшие дни ситуация не стабилизируется, то Россия примет в отношении Литвы и Евросоюза жесткие меры, подготовка которых уже завершена. Решение проблемы слишком затянулось", – пригрозила Захарова.

При этом она рассказала, что диалог с Еврокомиссией и Литвой продолжается.

"Нас заверяют в том, что вопрос должен разрешиться в ближайшее время. Рассчитываем, что в Брюсселе и Вильнюсе будет принято единственно правильное решение, которое обеспечит беспрепятственный транзит в эксклавную часть России", – сообщила пропагандистка.

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