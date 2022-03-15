Зелене світло тортурам та рабству: Росія вийшла з Ради Європи

Це може вплинути на свободи та права росіян

У росіян забирають право на життя, яке передбачає Конвенція. Фото: колаж "Сьогодні"

Російська Федерація вийшла з Ради Європи та денонсує Конвенцію про захист прав людини та основних свобод.

Про це повідомили на офіційному сайті МЗС РФ 15 березня.

Реклама

Крім того, Голова міжнародного комітету Держдуми Леонід Слуцький заявив, що при виході з Ради Європи "РФ буде змушена денонсувати (оголошити недійсною) Європейську конвенцію з прав людини".

До слова, Європейська конвенція забороняє:

тортури;

рабство;

примусова праця;

зловживання правами;

дискримінацію.

Конвенція з прав людини дає право:

Реклама

на свободу та особисту недоторканність;

право на справедливий судовий розгляд;

право на повагу до приватного та сімейного життя;

свободу думок, совісті та релігії;

свободу зборів та об'єднань;

найголовніше – право на життя.

Європа затвердила четвертий пакет санкцій проти РФ

Євросоюз затвердив четвертий пакет санкцій проти Росії, яка підступно вторглася на територію України 24 лютого та почала війну без правил.

Санкції спрямовані проти фізичних та юридичних осіб, причетних до війни з Україною, також вони стосуються кількох секторів російської економіки.

Як передає агентство Reuters, подробиці санкцій не розголошують, але французьке головування заявило, що буде анульовано торговий статус Росії в режимі найбільшого сприяння. Повний пакет заходів проти агресора буде зрозумілий після публікування в Офіційному журналі Європейського Союзу, коли санкції набудуть чинності.

Раніше ми розповідали, які компанії відмовляються працювати в РФ, а також які галузі економіки активно розвиватимуться в Україні після війни.