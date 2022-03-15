Зеленый свет пыткам и рабству: Россия вышла из Совета Европы

Это может повлиять на свободы и права россиян

У россиян отбирают право на жизнь, которое предусматривает Конвенция. Фото: коллаж "Сегодня"

Российская Федерация вышла из Совета Европы и денонсирует Конвенцию о защите прав человека и основных свобод.

Об этом сообщили на официальном сайте МИД РФ 15 марта.

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Кроме того, Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что при выходе из Совета Европы "РФ будет вынуждена денонсировать (объявить недействительной) Европейскую конвенцию по правам человека".

К слову, Европейская конвенция запрещает:

пытки;

рабство;

принудительный труд;

злоупотребление правами;

дискриминацию.

Конвенция по правам человека дает право:

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на свободу и личную неприкосновенность;

право на справедливое судебное разбирательство;

право на уважение частной и семейной жизни;

свободу мыслей, совести и религии;

свободу собраний и объединений;

самое главное – право на жизнь.

Европа утвердила четвертый пакет санкций против РФ

Евросоюз утвердил четвертый пакет санкций против России, вероломно вторгшейся на территорию Украины 24 февраля и начавшей войну без правил.

Санкции направлены против физических и юридических лиц, причастных к войне с Украиной, также они затрагивают несколько секторов российской экономики.

Как передает агентство Reuters, подробности санкций не разглашаются, но французское председательство заявило, что будет аннулирован торговый статус России в режиме наибольшего содействия. Полный пакет мер против агрессора будет ясен после опубликования в Официальном журнале Европейского Союза, когда санкции вступят в силу.

Ранее мы рассказывали, какие компании отказываются работать в РФ, а также какие отрасли экономики будут активно развиваться в Украине после войны.