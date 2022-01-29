Знахабніли! Жителів "ЛДНР" кличуть до армії РФ

Перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД Віктор Водолацький заявив, що росіяни, які постійно проживають на території так званих республік "ЛНР" і "ДНР", за бажання можуть бути призвані на військову службу до Збройних сил РФ.
Про це повідомляє ТАРС .
"Якщо громадяни РФ, які проживають на території ДНР та ЛНР, захочуть служити у Збройних силах РФ, то ростовський облвійськкомат їх прийме, поставить на облік і призове до війська" , – йдеться у повідомленні.
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Водолацький уточнив, що у разі призову ці громадяни проходитимуть службу на території Росії. Також він додав, що мешканців ОРДЛО нібито непокоїть "перспектива вторгнення Збройних сил України", а питання "забезпечення безпеки та захисту російськомовного населення" є одним із основних.
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