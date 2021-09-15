Сусідка Кабаєвої в квартирі на мільярд. Журналісти знайшли коханку Лаврова

Їй належить одна з найдорожчих квартир у світі і цілий парк дорогих машин

Журналісти знайшли лише одне відео, де знята Світлана Полякова / Колаж "Сегодня"

Головний дипломат Кремля Сергій Лавров, відомий своїми цинічними заявами про Україну, веде розкішне життя і крім офіційної дружини і дочки має коханку.

Про це повідомляє російський журналістський проєкт "Важливі історії" .

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Журналісти відзначили, що дочка незмінного упродовж 17 років глави російського МЗС і вірного друга президента РФ Володимира Путіна живе в США. А таємна коханка – стверджують російські журналісти – володіє багатомільйонною нерухомістю в Росії і Великобританії.



Звуть її – Світлана Полякова і вона, звичайно ж, співробітниця російського МЗС. Саме її журналістам видання "Важливі історії", які визнані в Росії іноземними агентами, і називають коханкою Лаврова. Вони знайшли єдине відео з Поляковою, зроблене під час освячення відновленого храму в Царському Селі.

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"Ось ця дама. Вона, судячи з усього, вже пару десятків років є коханкою міністра закордонних справ. У МЗС про це всі знають – вона відвідує офіційні заходи з Лавровим. У записниках вказана як "Світлана Лаврова", – розповідає Марія Пєвчих, керівник відділу розслідувань "Фонду боротьби з корупцією".

Ця скромна жінка в хустці, як виявили розслідувачі, має нерухомість на мільярд рублів, а це $13,5 млн. Серед них одна з найдорожчих квартир у світі в елітному комплексі в центрі Москви. Як не дивно, сусідка Полякової – мати колишньої гімнастки і нібито таємної коханки Путіна Аліни Кабаєвої. А ще має величезний будинок в Підмосков'ї, розкішні апартаменти в Сочі і цілий автопарк люксових автомобілів.

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