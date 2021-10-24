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Ще одна екологічна катастрофа? Біля берегів Канади горить судно з хімікатами (відео)

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
24 жовтня, 11:40
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Кілька контейнерів з небезпечною речовиною впали в воду, екіпаж евакуювали
Загорівся контейнеровоз MV Zim Kingston. Фото: колаж "Сьогодні"
Загорівся контейнеровоз MV Zim Kingston. Фото: колаж "Сьогодні"

На кордоні між США і Канадою загорівся контейнеровоз Zim Kingston, який перевозив хімікати для гірничодобувної промисловості. Фахівці працюють над оцінкою ситуації.

Як повідомляє Reuters, шістнадцять членів екіпажу евакуювали, п'ятеро залишилися на борту, щоб гасити пожежу. В даний час горять десять контейнерів, і вогонь продовжує поширюватися, але сам корабель не горить.

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Також берегова охорона Канади працює з американськими колегами над відстеженням 40 контейнерів, що впали за борт.

"Це дуже турбує. Корабель і контейнери знаходяться дуже близько до Вікторії (Британська Колумбія) і сьогодні ввечері очікується сильний шторм. Ми стурбовані, що це може бути ще одна екологічна катастрофа", – заявив глава екологічної організації Surfrider. Foundation Canada Девід Будино.

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Пожежі на суднах

  • На жаль, подібні ситуації не рідкість в світі. Так, у червні поблизу Шрі-Ланки загорілося судно з українцями. Судно MSC MESSINA йшло в Сінгапур. На півдорозі в машинному відділенні корабля почалося загоряння, загинув 20-річний моряк з Одеси.
  • Також раніше біля узбережжя Каліфорнії загорілося судно. Щонайменше 34 людини загинули. За даними телекомпанії CNN, інцидент стався на борту комерційного судна завдовжки 25 метрів, яке, імовірно, використовували аквалангісти.
  • Внаслідое пожежі на азербайджанському судні "Ісрафіл Гусейнов" в Каспійському морі постраждали 14 осіб, вони отримали опіки різного ступеня тяжкості. Інцидент трапився під час трубоукладальних робіт.

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