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А як же долар? Влада Сальвадора роздаватиме жителям біткоіни

26 червня 2021 18:00

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Уряд розраховує просунути використання криптовалюти в економіці

На знімку зображена криптовалюта. Фото: hromadske.ua

На знімку зображена криптовалюта. Фото: hromadske.ua

Президент Сальвадору Найіб Букела заявив, що кожен житель країни, який заведе рахунок в національному біткоіни-гаманці Chivo, отримає $30 в біткоіни. Він розраховує, що стимулювання використання криптовалюти допоможе державі залучити інвестиції.

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Про це пише Bloomberg.

Уряд розраховує просунути використання криптовалюти в економіці і залучити населення до Chivo.

За його словами, 7 вересня в силу вступить закон, за яким біткоін визнається офіційним платіжним засобом в Сальвадорі.

Читайте також: У Сальвадорі біткоїн може стати офіційним платіжним засобом

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Президент підкреслив, що використання криптовалюти допоможе Сальвадору залучити інвестиції, підвищити споживання і скоротити витрати при грошові перекази для мільйонів жителів, які працюють за кордоном. При цьому банківські рахунки, відкриті в доларах, так і залишаться в цій валюті, як і зарплати і пенсії.

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"Навіщо нам цей закон? Тому що ринкова капіталізація біткоінів в усьому світі становить $600 млрд, і якщо ми зробимо це, інвестори і туристи, у яких є біткоіни, прийдуть в країну і принесуть користь сальвадорців і економіці", – сказав президент.

Відзначимо, що Сальвадор стане першою країною, яка зробила біткоіни офіційним платіжним засобом.

Нагадаємо, нещодавно засновник Tesla Ілон Маск обрушив курс біткоіни жартом про те, що його компанії "розлучиться" з цієї криптовалюта. Після цього вартість одного токена впала більш ніж на 2 тис. доларів.

А після цього екс-президент США Дональд Трамп назвав біткоіни аферою, після чого курс криптовалюта просів на 10%.

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