Байден та Макрон обговорили Україну: про що домовилися

Президенти США та Франції підтвердили свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України

Джо Байден (ліворуч) та Еммануель Макрон (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Президент Франції Еммануель Макрон та президент США Джо Байден 2 лютого поговорили телефоном. Вони обговорили ситуацію з нарощуванням російських військ на кордоні з Україною.

Про це повідомляє Білий дім.

Реклама

"Два лідери підтвердили свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України і розглянули свою поточну координацію як у дипломатії, так і в підготовці до накладення на Росію швидких та серйозних економічних санкцій у разі її подальшого вторгнення в Україну", – йдеться у повідомленні.

Лідери країн домовилися підтримувати контакт з цього питання та консультуватися із союзниками у НАТО та Євросоюзі.

"Президент Байден і президент Макрон домовилися, що їхні команди підтримуватимуть тісний контакт, зокрема під час консультацій із союзниками по НАТО та партнерами з ЄС щодо нашого скоординованого та комплексного підходу до вирішення цих питань", – сказали у Білому домі.

Реклама

Зеленський теж говорив з Макроном

Президент України Володимир Зеленський 28 січня поговорив телефоном з президентом Франції Еммануелем Макроном. За словами українського лідера, президенти обговорювали зустріч у "нормандському форматі".

"З'явився перший документ із 2019 року. Домовилися не зменшувати темп. Поки умови сприяють, треба зустрічатись та говорити. Коли тривають переговори, ризик ескалації зменшується", – сказав Зеленський.

Загроза вторгнення РФ в Україну