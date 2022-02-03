Байден та Макрон обговорили Україну: про що домовилися

Президент Франції Еммануель Макрон та президент США Джо Байден 2 лютого поговорили телефоном. Вони обговорили ситуацію з нарощуванням російських військ на кордоні з Україною.
Про це повідомляє Білий дім.
"Два лідери підтвердили свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України і розглянули свою поточну координацію як у дипломатії, так і в підготовці до накладення на Росію швидких та серйозних економічних санкцій у разі її подальшого вторгнення в Україну", – йдеться у повідомленні.
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Лідери країн домовилися підтримувати контакт з цього питання та консультуватися із союзниками у НАТО та Євросоюзі.
"Президент Байден і президент Макрон домовилися, що їхні команди підтримуватимуть тісний контакт, зокрема під час консультацій із союзниками по НАТО та партнерами з ЄС щодо нашого скоординованого та комплексного підходу до вирішення цих питань", – сказали у Білому домі.
Зеленський теж говорив з Макроном
Президент України Володимир Зеленський 28 січня поговорив телефоном з президентом Франції Еммануелем Макроном. За словами українського лідера, президенти обговорювали зустріч у "нормандському форматі".
"З'явився перший документ із 2019 року. Домовилися не зменшувати темп. Поки умови сприяють, треба зустрічатись та говорити. Коли тривають переговори, ризик ескалації зменшується", – сказав Зеленський.
Загроза вторгнення РФ в Україну
- Влада України припускає, що ескалація з боку Росії продовжуватиметься, і через це перевозить секретні документи та обладнання з Києва на захід. У The Washington Post стверджують, що, незважаючи на активне обговорення можливого вторгнення Росії в Україну, президент Володимир Зеленський не вірить у "похмурі оцінки" закордонних розвідок.
- Член української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) Сергій Гармаш заявив, що Росія може зробити експрезидента Віктора Януковича приводом для вторгнення в Україну. Його звернення з проханням ввести російські війська все ще у Кремлі. За словами Гармаша, це може статися, якщо Окружний адміністративний суд Києва поверне повноваження політику-втікачу.
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