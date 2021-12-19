Байден звернеться до нації. Що скаже громадянам США?

21 грудня президент США Джо Байден виступить із промовою. Він розповість про нові кроки своєї адміністрації, спрямовані на боротьбу з пандемією у світлі поширення штаму "Омікрон".
Про це повідомляє прес-секретар Білого дому Джен Псакі у Twitter.
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За словами Псакі, глава держави оголосить "про нові кроки, що робляться адміністрацією для надання допомоги" жителям країни, які її потребують, а також попередить про ризики для тих, хто все ще не вакцинувався.
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"Ми готові до зростаючої кількості випадків зараження, і президент докладно розповість, як ми реагуватимемо на цю проблему. Він нагадає американцям, що вони можуть захистити себе від важкої течії COVID-19, пройшовши вакцинацію та ревакцинацію", – заявила Псакі.
Раніше американський глава заявив, що штам незабаром почне розповсюджуватися в США значно швидше. Зараз у більшості коронавірусів, що заразилися, в США виявляють "Дельту".
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