Байден витратить на "Велике будівництво" трильйон доларів: що це дасть США

Експерт навіть привів в приклад Велике будівництво Зеленського, яке вже дало позитивний економічний ефект в Україні

Байден затіяв масштабну модернізацію Америки. Колаж "Сьогодні"

Сенат США виділив на фінансування інфраструктурних проектів 1 трильйон доларів в рамках програми "План порятунку Америки". Такі витрати допоможуть не просто модернізувати інфраструктуру, але і стати стимулом для зростання економіки і створення нових робочих місць.

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Про це написав у Facebook політичний експерт Кирило Сазонов.

"Думаю, що загальна "температура по лікарні" у всьому, що стосується інфраструктури, в США набагато краща, ніж у нас. Проте, вони всерйоз мають намір фінансувати з бюджету інфраструктурні проєкти на трильйон доларів. Причина очевидна – інвестиції в інфраструктуру автоматично дають зростання економіки, зростання ВВП і нові робочі місця з усіма податками, відрахуваннями до Пенсійного фонду та іншими бонусами", – пояснює експерт.

Інфраструктурна ініціатива Джо Байдена отримала назву "Американський план зайнятості" і розрахована на 10 років, які президент США назвав "інфраструктурним десятиліттям Америки".

"І при всій політичній боротьбі цю ініціативу підтримують обидві партії – як демократи, так і республіканці", – каже Сазонов, відзначаючи, що МВФ також рекомендує інвестувати в інфраструктурні проєкти для подолання економічних наслідків пандемії.

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Політолог нагадав, що в Україні інфраструктурна програма президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" стартувала рік тому. За цей час побудовано 565 об'єктів і в стадії будівництва ще 959, не рахуючи доріг. Їх за 2020 рік завершили 4 500 км, в поточному році здадуть ще 6 500 км.

"Економічний ефект від програми склав у 2020 році плюс 1,4% – 1,5% до загального показника ВВП України. Що дуже непогано", – резюмує Сазонов.

План порятунку Америки

Влада США виділить 1,9 трильйона доларів, які підуть на фінансування закупівлі вакцин і предметів медичного призначення, розширення виплат допомоги з безробіття і новий пакет екстреної фінансової допомоги для домогосподарств, малих підприємств, а також урядів штатів і місцевої влади.

Зокрема, в пакеті передбачені прямі виплати по 1400 доларів американцям, які заробляють до 80 000 доларів на рік без вирахування податків.

Також передбачені доплати 300 доларів до виплат по безробіттю, збільшення продовольчої допомоги нужденним, допомога на виплати за оренду житла, пільгове кредитування для малого бізнесу, який постраждав від пандемії.

Як повідомляли новини "Сьогодні", у березні Конгрес і Сенат США схвалили "план порятунку" Байдена майже на 2 трильйони доларів для підняття економіки країни.