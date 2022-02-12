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СЬОГОДНІ Світові новини США

Байден терміново зателефонує Путіну

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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12 лютого, 00:03
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Президенти США та Росії поспілкуються 12 лютого
/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Президент США Джо Байден вирішив терміново провести телефонний дзвінок із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Про це розповів радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван, повідомляє ABC News.

"Я чекаю, що президент Байден поговорить телефоном з президентом Путіним, але мені нічого повідомити вам з цього приводу прямо зараз", — сказав він.

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Таким чином, дата та теми розмови поки що невідомі.

Намір двох президентів провести телефонну розмову підтвердив представник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляють російські ЗМІ.

"Справді, американська сторона попросила про розмову з президентом Путіним, і завтра (12 лютого — ред.) увечері за московським часом планується розмова двох президентів", — сказав спікер Путіна.

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Пєсков наголосив, що запиту передувало письмове звернення американської сторони.

Переговори Заходу

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден провів переговори з європейськими лідерами.

У розмові брали участь прем'єр Канади Джастін Трюдо, лідери Франції Еммануель Макрон, Німеччини – Олаф Шольц, Великобританії – Борис Джонсон, Італії – Маріо Драгі, Польщі – Анджей Дуда, Румунії – Клаус Йоханніс, а також голова Єврокомісії Урсула ван дер Ляйєн.

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Загроза з боку Росії

  • Росія розмістила поблизу кордонів з Україною приблизно 100-тисячну армію. Також РФ стягнула війська до Білорусі під приводом спільних навчань "Союзна рішучість – 2022".
  • Захід прогнозує, що у Кремлі вже ухвалили рішення про вторгнення і воно може статися найближчими тижнями.
  • 3 лютого видання New York Times і Washington Post повідомили, що Росія може використати відео, щоб звинуватити Україну в "геноциді російськомовного населення" та цим виправдати своє вторгнення. Інший варіант подій – щоб ватажки бойовиків на Донбасі "закликали Москву втрутитися".
  • Керівник групи розслідувачів Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов заявив, що Росія продовжує зосереджувати важку військову техніку за десятки кілометрів від кордону з Україною.
  • Влади Японії, Південної Кореї та Нідерландів закликали своїх громадян негайно покинути Україну. Раніше те саме порадили своїм громадянам США.

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Поширення наркотиків у країнах світу
Кокаїн, героїн чи канабіс - що популярніше
Канабіс

Популярний по всьому світу: Північна Америка, Куба, Ямайка, Перу, Болівія, Чилі, Аргентина. Африка – Алжир, Судан, Мадагаскар, ПАР. Європа – особливо Франція. Туреччина, Пакистан, Індонезія, Філіппіни. Вважається легким наркотиком, викликає стан, подібний до сп'яніння, не викликає сильної фізичної залежності.

Опіати

Популярні в Україні, Білорусі, Ірані, Туркменістані, Таджикистані, Афганістані, Індії, М'янмі, В'єтнамі. До опіатів відносяться морфін, опіум, кодеїн, героїн – останній особливо небезпечний. Викликають непереборну фізичну залежність, вживання зазвичай призводить до смерті протягом кількох років.

Амфетамін та інші стимулятори

Популярні в Європі: Франція, Німеччина, Чехія. А також у Японії, Саудівській Аравії, Монголії та Китаї. Під впливом стимуляторів, таких як метамфетамін, амфетамін, екстазі, зростає фізична та розумова активність, людина може кілька днів обходитися без сну та їжі. Небезпечні для серця, нервової системи.

Кокаїн

Свого часу користувався надзвичайною популярністю у США та Канаді. Нині лише кілька країн, де кокаїн переважає: Італія, Домініканська республіка, Тринідад та Тобаго. По дії подібний до амфетамінів. Може призвести до раптової зупинки серця, шоку та коми. Викликає сильну психологічну залежність.

Таблетки та токсичні пари

Венесуела, Греція, Чехія, Албанія, Нідерланди, Литва, Сербія, Саудівська Аравія. Транквілізатори та седативні: бензодіазепіни, барбітурати, а також пари хімічних речовин, наприклад, клею або бензину. Небезпечні для печінки, головного мозку та нервової системи. Поширені у бідних, авторитарних країнах чи у зв'язку з міграцією.

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