Байден терміново зателефонує Путіну

Президент США Джо Байден вирішив терміново провести телефонний дзвінок із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Про це розповів радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван, повідомляє ABC News.
"Я чекаю, що президент Байден поговорить телефоном з президентом Путіним, але мені нічого повідомити вам з цього приводу прямо зараз", — сказав він.
Таким чином, дата та теми розмови поки що невідомі.
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Намір двох президентів провести телефонну розмову підтвердив представник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляють російські ЗМІ.
"Справді, американська сторона попросила про розмову з президентом Путіним, і завтра (12 лютого — ред.) увечері за московським часом планується розмова двох президентів", — сказав спікер Путіна.
Пєсков наголосив, що запиту передувало письмове звернення американської сторони.
Переговори Заходу
Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден провів переговори з європейськими лідерами.
У розмові брали участь прем'єр Канади Джастін Трюдо, лідери Франції Еммануель Макрон, Німеччини – Олаф Шольц, Великобританії – Борис Джонсон, Італії – Маріо Драгі, Польщі – Анджей Дуда, Румунії – Клаус Йоханніс, а також голова Єврокомісії Урсула ван дер Ляйєн.
Загроза з боку Росії
- Росія розмістила поблизу кордонів з Україною приблизно 100-тисячну армію. Також РФ стягнула війська до Білорусі під приводом спільних навчань "Союзна рішучість – 2022".
- Захід прогнозує, що у Кремлі вже ухвалили рішення про вторгнення і воно може статися найближчими тижнями.
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- Керівник групи розслідувачів Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов заявив, що Росія продовжує зосереджувати важку військову техніку за десятки кілометрів від кордону з Україною.
- Влади Японії, Південної Кореї та Нідерландів закликали своїх громадян негайно покинути Україну. Раніше те саме порадили своїм громадянам США.