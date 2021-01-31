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Байден у понеділок уперше озвучить новий зовнішньополітичний курс США – ЗМІ

31 січня, 03:57

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Президент США має намір "відновити місце Америки в світі"

На понеділок, 1 лютого, заплановано перший виступ Джо Байдена на посаді президента США з посланням про зовнішньополітичний курс США. У ньому мова піде про "відновлення місця Америки в світі".

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Про це повідомляє NBC News з посиланням на джерела.

Високопоставлений чиновник повідомив агентству, що запланований виступ стане першим важливим політичним зверненням Байдена з моменту вступу на посаду і, швидше за все, відбудеться під час запланованого візиту в Держдепартамент, де він буде дякувати співробітникам.

Очікується, що президент також підпише низку виконавчих документів, пов'язаних з його зусиллями з демонстрації нового підходу США до політики на світовій арені, включаючи формування цільової групи для возз'єднання сімей мігрантів, розділених попередньою адміністрацією.

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Нагадаємо, раніше в телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним Джо Байден підтвердив підтримку Сполученими Штатами суверенітету України.

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Ми також повідомляли, що багаторічний зовнішньополітичний радник Байдена Майкл Карпентер анонсував, що новообраний президент США у своїй зовнішній політиці сконцентрується на співпраці з Євросоюзом, зміцненні НАТО і протистоянні Росії і Китаю.

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політика США мова послання Джо Байден
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