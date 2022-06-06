Байден запровадив режим НС у Сполучених Штатах: причина

На рішення вплинули процеси, що виникли після вторгнення Росії до України

Байден ввів режим НС в США через можливий дефіцит електроенергії. / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Джо Байден запровадив режим надзвичайної ситуації в США через можливу нестачу електроенергії. Він зазначив, що збої на енергетичних ринках спричинені вторгненням Росії в Україну. Також глава Білого дому продовжив зняття мит на імпорт сонячних батарей з деяких азіатських країн.

Про це йдеться у заяві на сайті Білого дому.

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Президент США зазначив, що кілька факторів загрожують здатності його країни забезпечувати достатнє виробництво електроенергії для задоволення очікуваного споживчого попиту.

"Ці фактори включають збої на енергетичних ринках, спричинені вторгненням Росії в Україну, та екстремальні погодні явища, що посилюються зміною клімату. Наприклад, у деяких частинах країни посуха у поєднанні з періодами сильної спеки одночасно викликають прогнозований дефіцит електроенергії та рекордний попит на електроенергію", – пояснив Байден.

Він заявив, що Федеральна комісія з регулювання енергетики та Північноамериканська корпорація з надійності електропостачання попередили про короткострокові проблеми з надійністю електроенергії у своїх нещодавніх літніх оцінках надійності. У зв'язку з цим було ухвалено рішення щодо запровадження режиму НС.

"Я, Джозеф Р. Байден-молодший, оголошую надзвичайну ситуацію у зв'язку із загрозами наявності достатніх потужностей із вироблення електроенергії для задоволення очікуваного споживчого попиту", – йдеться у тексті указу Байдена.

Президент США також наказав надати міністру торгівлі додаткові повноваження щодо реагування на НС.

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Серед заходів також є скасування імпортних мит терміном на два роки на певні сонячні елементи та модулі, що ввозяться з Малайзії, Камбоджі, Таїланду та В'єтнаму.

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