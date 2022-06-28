Байден жорстко відреагував на удар РФ по Кременчуку

Американський лідер прокоментував обстріл ТЦ "Амстор"

Джо Байден (ліворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Президент Джо Байден назвав ракетний удар по Кременчуку жорстоким. Він додав, що США й надалі притягуватимуть Росію до відповідальності.

"Напад Росії на мирних жителів у торговельному центрі жорстокий. Ми солідарні з українським народом. Як було продемонстровано на саміті G7, США разом з нашими союзниками та партнерами й надалі покладатимуть на Росію відповідальність за такі злодіяння та підтримуватимуть оборону України", – написав Байден в Twitter.

Крім того, американський лідер зазначив, що G7 продовжать санкції проти Росії, зокрема це стосується "військово-промислового комплексу Путіна".

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Також він запевнив, що G7 не дозволить валютним резервам центрального банку Росії підтримувати "хвору економіку" та "позбавить Путіна ресурсів, необхідних для ведення війни".

Байден додав, що можна було б "заплющити очі на варварську війну Путіна проти України", і ціни на газ не злетіли б вгору, але Америка "піднялася над цим моментом" і "з гордістю" підтримує Україну.

Подробиці ракетного удару

У понеділок, 27 червня, російські окупанти здійснили ракетний удар по Кременчуку Полтавської області.

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Згодом мер повідомив, що ракетний удар припав у дуже людне місце, яке на 100% не має відношення до воєнних дій. Є загиблі та постраждалі. Пізніше стало відомо, що йдеться про ТЦ "Амстор".

Кількість жертв ракетного удару за ніч зросла до 18. Як повідомляє пресслужба ДСНС, внаслідок атаки залишається 59 постраждалих. 25 людей госпіталізували, одна з них померла в лікарні.

Станом на ранок, 28 червня, пошуково-рятувальні роботи продовжуються, здійснюється розбирання пошкоджених будівельних конструкцій за допомогою важкої інженерної техніки та засобів малої механізації.

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Також нагадаємо, лідери G7 та ООН відреагували на удар по Кременчуку.