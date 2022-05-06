Білий дім готує дзвінок лідерів G7, під час якого обговорять підтримку України

Лідери зідзвоняться найближчим часом

Лідери "Великої сімки" обговорять агресію РФ проти України/Фото: REUTERS, колаж: "Сьогодні"

США завершують підготовку телефонного дзвінка лідерів країн G7 щодо агресії Російської Федерації та підтримки України. Він відбудеться найближчими днями.

Про це повідомила прессекретарка Білого дому Джен Псакі під час брифінгу.

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Деталі

За словами Псакі, зусилля і увага США спрямовані на те, щоб продовжувати підкреслювати єдність, а також посилити цю єдність в умовах, коли союзники стикаються з російською агресією.

"Ми працюємо над тим, щоб остаточно домовитися про дзвінок G7, який, ймовірно, відбудеться найближчими днями", — сказала вона.

Також її попросили пояснити, що конкретно вона мала на увазі, коли на початку тижня повідомляла про плани США напередодні 9 травня висловити свою підтримку України та Європи. Псакі було поставлено питання про те, чи не маються на увазі які-небудь спільні заходи з представниками України та європейськими союзниками в цей день.

"Що стосується того, що ми будемо робити, щоб відзначити понеділок, то мені нічого заздалегідь повідомити наразі. Ми повідомимо додаткові деталі ближче до справи", — відповіла Псакі.

Війна в Україні найближчим часом не закінчиться

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Росія не досягла в Україні поставлених цілей. Москва демонструє готовність і далі руйнувати нашу країну, тому сподіватися на швидке завершення війни не варто.

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Шольц зазначив, що Київ попросив деякі країни стати гарантами майбутнього миру і додав, що це теж питання, про яке "ми дуже конкретно говоримо з Україною".

"Використання військ і техніки, що демонструється Росією, не дає надії на те, що це все закінчиться найближчим часом. Тому так важливо, щоб ми всі разом наполягали на тому, щоб зараз гармати мовчали, щоб Росія вивела свої війська. І щоб між Україною і Росією було досягнуто рішення шляхом переговорів", — заявив Шольц.

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