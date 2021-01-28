Білл Гейтс запропонував метод боротьби з наступною пандемією

Американський мільярдер і засновник Microsoft Білл Гейтс припустив, як світ повинен боротися з наступною пандемією.
Як передає Bloomberg, Гейтс вважає, що світу необхідно формувати глобальну систему оповіщення, масове тестування і щорічні витрати в десятки мільярдів доларів.
"Щоб запобігти повторенню лих минулого року, до підготовки до пандемії необхідно ставитися так само серйозно, як ми ставимося до загрози війни", – написав Гейтс.
Він зазначив, що світ був не готовий до пандемії COVID-19.
За словами Гейтса, вартість підготовки світу до захисту від майбутніх пандемій здається великою, але ці суми не порівняти з вартістю COVID-19.
"Світу потрібно витратити мільярди, щоб врятувати трильйони", – зазначив Гейтс.
Раніше Гейтс нагадав про руйнівні наслідки 2020 року – загибелі понад 1,6 млн осіб через коронавірусну інфекцію, понад 75 млн хворих і десятках трильйонів доларів економічного збитку.
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