Блінкен назвав єдиний спосіб вирішення кризи навколо України

Держсекретар США Блінкен наголосив, що причиною кризи стала агресія Москви

Ентоні Блінкен. Фото: колаж "Сьогодні"

Державний секретар США Ентоні Блінкен перед вильотом до Києва сказав, що єдиний відповідальний спосіб зупинити російську агресію та вирішити кризу навколо України – це дипломатія.

Про це йдеться на сайті Держдепу.

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"Уряд США домагався і продовжуватиме домагатися рішення за допомогою дипломатії" , – йдеться у повідомленні.

Також Блінкен вкотре висловив підтримку суверенітету та територіальній цілісності України.

Крім того, держсекретар США заявив, що нинішня російська загроза стосується не лише України:

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"Дії Москви загрожують створити на європейській землі новий прецедент, відповідно до якого обговорюються основні міжнародні принципи, життєво важливі для миру та безпеки:

кордони та територіальна цілісність держави не можуть бути змінені насильно;

невід'ємне право громадян в умовах демократії – ухвалювати рішення у своїй країні та визначати майбутнє своєї країни;

всі члени міжнародної спільноти пов'язані спільними правилами і повинні відповідати, якщо вони не виконуватимуть офіційно взяті на себе зобов'язання".

За словами Блінкена, ці засади виходять за межі України та Європи.

"Це фундаментальні правила, що становлять основу міжнародного порядку, який ми разом прагнули побудувати, зберегти і, за необхідності, адаптувати. Кидаючи їм виклик, Росія прагне кинути виклик самій міжнародній системі та зруйнувати наш трансатлантичний альянс, підірвати нашу єдність, змусити демократії зазнати невдачі. Дипломатія – єдиний відповідальний спосіб вирішення цієї кризи", – підсумував він.

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Що відомо про візит Блінкена в Київ?

Згідно з графіком візиту Ентоні Блінкена, оприлюдненим на сайті Держдепартаменту США, сьогодні, 19 січня, він проведе такі зустрічі:

10:45 – зустріч зі співробітниками посольства США у Києві;

12:30 – зустріч з президентом України Володимиром Зеленським;

14:00 – переговори з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою;

15:30 – спільна пресконференція з главою МЗС України Дмитром Кулебою.

Однією з головних тем переговорів стане агресивна політика РФ.

Раніше ми повідомляли, що 12 січня глава ЦРУ Вільям Бернс відвідав столицю України, де зустрівся з колегами з розвідки та президентом України Володимиром Зеленським.

Також нагадаємо, Володимир Зеленський запропонував президенту США Джо Байдену провести тристоронню зустрічіз російським президентом Володимиром Путіним, ймовірно, у форматі відеоконференції.